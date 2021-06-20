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Dünyada yeni salgın paniği! 'Kara mantar' bir ülkede daha görüldü

20.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin ‘Kara Mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Dünyada yeni salgın paniği! 'Kara mantar' bir ülkede daha görüldü

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra ‘Kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

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DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDU

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı. 9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Kovid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 40 İLA 80 ORANINDA"

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti. Kovid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.

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KARA MANTAR HASTALIĞI YAYILIYOR

Kara mantar hastalığı, Kovid-19 vakalarının zirve yaptığı Hindistan’da ortaya çıktı ve büyük paniğe yol açtı. Bilimsel adı "Mukormikoz" olan vakalarının artması endişeye yol açarken, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiliyor ve hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisini kaybediyor.

Hastalık, özellikle şeker hastalığı geçmişi olan ve koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemleri devre dışı kalan kişilerde görülüyor. Hindistan'da ortaya çıkan hastalık Mısır, Irak ve Meksika'da da görüldü.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arjantin Hindistan Meksika Kara mantar hastalığı

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