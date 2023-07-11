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  4. Golf fenomeni Paige Spiranac süper mini taytıyla sosyal medyayı salladı! Kalçasını belli edince olay oldu

Golf fenomeni Paige Spiranac süper mini taytıyla sosyal medyayı salladı! Kalçasını belli edince olay oldu

11.07.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdikten sonra dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Paige Spiranac son paylaşımıyla da sevenlerinin kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Spor kariyerindeki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Paige Spiranac, profesyonel golf kariyerine veda ettikten sonra sosyal medyada daha aktif hale geldi. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Spiranac, golf oynadığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen ismin siyah bluz ve taytıyla yaptığı paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Golf oynadığı anlarda çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Spiranac gönderisine, “9 veya 18 delik? Popüler olmayan görüş ama bence 12 delik mükemmel miktar” notunu ekledi.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Spiranac’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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