HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 14:31 | Son Güncelleme

Fotoğrafçı Brian Dowling “Redhead Beauty” adlı kitabında dünyanın dört bir yanından kızıl saçlı insanların portrelerine yer verdi. Fotoğrafçı 20 farklı ülkede, 130 modelle çalıştı. Dowling çalışmasının, kızıl saçlı insanlara yönelik zorba ve damgalayıcı tavırlarla savaşmasını umuyor.

Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

Doğuştan kızıl saçlı insanlar, dünya nüfusunun %2’sinden azını oluşturuyor. Kızıl saçlı insanlar, dünyanın bazı bölgelerinde zorbalığa uğruyor, pop kültüründe alay konusu oluyor. Bu olumsuz algının kökeni ise ortaçağa dek uzanıyor.

Fotoğrafçı Brian Dowling ise bu algıyı değiştirme amacıyla kızıl saçlı insanlara yönelik olumlu bir ilgi uyandırmayı umuyor. 20 farklı ülkeyi ziyaret ederek dünyanın dört bir yanından kızıl saçlı insanları fotoğraflayan Dowling, çektiği portrelerle kızılın güzelliğine adeta övgü düzüyor.

Fotoğrafçı Brian Dowling, kızıl saçın eşsiz güzelliğini her zaman takdir etti.

58f11058036a911f008b466e

58f11059b07bda27008b4625

Dowling, dünyanın dört bir yanından kızıl saçlı insanların fotoğrafını çekmeye karar verdi.

58f1105bb07bda1e008b4618

Çektiği fotoğrafları, Redhead Beauty adlı kitapta derledi.

58f1105b036a9122008b466d

Dowling, 20 farklı ülkede 130 modeli fotoğrafladı.

58f11058036a9120008b4683

Dowling, Kickstarter üzerinden başlattığı kampanya sayesine kendisi yayınladı.

58f11059036a9195118b4576

Modellerini ise sosyal medya üzerinden buldu.

58f11059b07bda22008b461e

Projeye başlamadan önce Dublin'de fotoğrafını çekebileceği birileri olup olmadığını sorduğu bir tweet attı.

58f1105b036a911e008b467e

Dowling’in çağrısına cevap veren kızıl saçlı bir kadın, proje için ilham oldu.

58f11057036a911d008b4670

Şaşırtıcı şekilde Dublin'de model bulmak Dowling için zorlaştı.

58f11056b07bda28008b4631

Birçok kızıl saçlı insan, uğradığı zorbalık nedeniyle saç renklerini değiştirmişti.

58f1105a036a9141118b4578

Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde baskıyla karşılaşmadıkları için, kızıl saçlı model bulmak daha kolay oldu.

58f11057036a911b008b4688

Dowling, bu tür tacizler dünyanın her yerinde çok yaygın olduğu için kızıl saçlı insanların aralarında bir tür bağ olduğunu gözlemledi.

58f11059036a911b008b4689

Dowling bu bağ hakkında "Aralarında denizcilerdekine benzeyen bir tür iş birliği, dostluk duygusu var" dedi.

58f1105a036a9120008b4684

"Denizciler birbirine saygı duyar, çünkü hepsi aynı titiz eğitimi almıştır. Kızıl saçlıların küçük işaretlerle birbirini selamladığını düşünüyorum. Çünkü hepsi genelde okul yıllarında zorbalık ve kabalıkla karşılaşmış"

58f11058036a911a008b466a

Dowling çektiği fotoğrafların kızıl saçlı insanlara yöneik olumsuzlukla mücadeleye katkı sunmasını umuyor.

58f1105bb07bda25008b4607

Dowling, şimdiden kızıl saçlı insanların fotoğrafları sayesinde doğal güzelliklerini kucakladığına dair yorumlar almaya başladı.

58f11057036a9195118b4575

Dowling, yaşamları boyunca saç renkleri yüzünden zorluklarla karşılaşan insanlara fotoğraflarıyla güç vermekten dolayı mutlu.

58f11058b07bda1f008b462d

Dowling, mesajının Brezilya, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde de yayılmasını umuyor.

58f11059036a9122008b466c

“Bence kızıl saçlı insanlar, normal insanlar gibi muamele görmek istiyor.”

58f11058036a9141118b4577


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Cuma namazına şartlı izin!

Cuma namazına şartlı izin!

Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Gök bilimcilerden heyecanlandıran keşif! Uzayın derinliklerinden geliyor

Gök bilimcilerden heyecanlandıran keşif! Uzayın derinliklerinden geliyor

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

400 denizcinin yüzde 60’ı koronaya bağışık!

400 denizcinin yüzde 60’ı koronaya bağışık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.