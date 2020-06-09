Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

Projeye başlamadan önce Dublin'de fotoğrafını çekebileceği birileri olup olmadığını sorduğu bir tweet attı.

Dowling, dünyanın dört bir yanından kızıl saçlı insanların fotoğrafını çekmeye karar verdi.

Fotoğrafçı Brian Dowling, kızıl saçın eşsiz güzelliğini her zaman takdir etti.

Fotoğrafçı Brian Dowling ise bu algıyı değiştirme amacıyla kızıl saçlı insanlara yönelik olumlu bir ilgi uyandırmayı umuyor. 20 farklı ülkeyi ziyaret ederek dünyanın dört bir yanından kızıl saçlı insanları fotoğraflayan Dowling, çektiği portrelerle kızılın güzelliğine adeta övgü düzüyor.

Doğuştan kızıl saçlı insanlar, dünya nüfusunun %2’sinden azını oluşturuyor. Kızıl saçlı insanlar, dünyanın bazı bölgelerinde zorbalığa uğruyor, pop kültüründe alay konusu oluyor. Bu olumsuz algının kökeni ise ortaçağa dek uzanıyor.

Dowling’in çağrısına cevap veren kızıl saçlı bir kadın, proje için ilham oldu.

Şaşırtıcı şekilde Dublin'de model bulmak Dowling için zorlaştı.

Birçok kızıl saçlı insan, uğradığı zorbalık nedeniyle saç renklerini değiştirmişti.

Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde baskıyla karşılaşmadıkları için, kızıl saçlı model bulmak daha kolay oldu.

Dowling, bu tür tacizler dünyanın her yerinde çok yaygın olduğu için kızıl saçlı insanların aralarında bir tür bağ olduğunu gözlemledi.

Dowling bu bağ hakkında "Aralarında denizcilerdekine benzeyen bir tür iş birliği, dostluk duygusu var" dedi.

"Denizciler birbirine saygı duyar, çünkü hepsi aynı titiz eğitimi almıştır. Kızıl saçlıların küçük işaretlerle birbirini selamladığını düşünüyorum. Çünkü hepsi genelde okul yıllarında zorbalık ve kabalıkla karşılaşmış"

Dowling çektiği fotoğrafların kızıl saçlı insanlara yöneik olumsuzlukla mücadeleye katkı sunmasını umuyor.

Dowling, şimdiden kızıl saçlı insanların fotoğrafları sayesinde doğal güzelliklerini kucakladığına dair yorumlar almaya başladı.