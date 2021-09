Dünyanın en büyük konteyner gemisi ilk seferinde Süveyş Kanalı’nı sorunsuz geçti

Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace’in, bu yıl yapımı tamamlandıktan sonra Süveyş Kanalı’ndan ilk geçişinin sorunsuz olduğu açıklandı. Kanal otoritesi, Ever Given kazasının tekrar yaşanmaması adına yaklaşık 400 metre uzunluğundaki geminin 28 Ağustos’ta geçişi için özel önlemler alındığı ifade etti. Kanalı ilk kez geçen büyük tonajlı gemiler protokolü uyarınca Süveyş Kanalı Otoritesi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, rekor düzeyde konteynır taşıdığı ifade edilen geminin geçişi sırasında baş rehber Kaptan Ali Al-Abbasi ve Kaptan Amr Fayez'i görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Evergreen şirketine ait Ever Given konteynır gemisi, 23 Mart’ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. 6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.

DHA