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Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da yakalandı! Uzunluğu 4 metre, ağırlığı 300 kilo

21.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamboçya’da "Boramy" adı verilen dünyanın en büyük tatlı su balığı yakalandı. 300 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki vatozu onlarca kişi kıyıya zor çekti.

Dünyanın en büyük tatlı su balığı Kamboçya'da yakalandı! Uzunluğu 4 metre, ağırlığı 300 kilo

Kamboçya’da Asya’nın en uzun üçüncü nehri olan Mekong’da dünyanın en büyük tatlı su balığı keşfedildi. Onlarca kişi, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki vatozu kıyıya çekmek için uzun uğraşlar verdi. Araştırmacılar, "Boramy" ismini verdikleri vatozu nehre tekrar bırakmadan önce hareketlerini incelemek üzere vücuduna elektronik cihaz yerleştirdi.

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"UMUT GÖSTERGESİ"

Biyolog Zeb Organ, “Bu çok heyecan verici bir haber çünkü o dünyanın en büyük tatlı su balığı. Ayrıca bu haber ile Mekong Nehri’nin sağlıklı olduğunu anlıyoruz. Dev balıkların halen burada yaşadığına dair bir umut göstergesi” dedi. Mekong, dünyada balık popülasyonun en fazla olduğu üçüncü nehir olarak biliniyor.

Tayland’da 2005 yılında 293 kilogram ağırlığında bir yayın balığı keşfedilmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya
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