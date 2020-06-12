Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı!

Mary Magdelene, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmayı amaçlıyor.

Kanadalı striptiz dansçısı ve model Mary Magdelene, sahip olduğu görünüme kavuşmak için bugüne dek 78 bin sterlinden daha fazla para harcadı. Mary, sadece dört yıl içinde üç kez göğüs estetiği, üç kez pop kaldırma, yanak dolgusu, kalça dolgusu, burun kaldırma ve vajinaya yağ dolgusu ameliyatı yaptırdı.

Estetik ameliyatlı halinin öncesine ait üç fotoğraf paylaşan Mary, fotoğraflarda henüz 15 yaşında.

Mary, akıllara durgunluk veren dönüşümünü paylaştıktan sonra, takipçileri tarafından yoruma boğuldu. Bir takipçisi “Şu an olduğundan daha tatlıymışsın” yorumunu yaparken, başka bir takipçisi de “Kesinlikle öncesi de, sonrası da çok güzel” dedi.

Ameliyatlarından öncesine ait fotoğrafları hakkında yorum yapan Mary ise, o fotoğrafların geçirdiği keskin dönüşümü göstermesinden dolayı kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Geçirdiği bir vajina operasyonu sırasında neredeyse öldüğünü söyleyen Mary, komplikasyonlar nedeniyle yağ enjeksiyonuna ara vermesi gerektiğini söyledi.

