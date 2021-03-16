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Dünyanın en büyük volkanı uyanıyor!

16.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük volkanı uyanıyor!

Hawaii bölgesinde bulunan en büyük yanardağ Mauna Loa uyanmaya başlıyor. Son bir haftada 200'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşayan insanlara acil duruma hazırlık çağrısı yapıldı.

Dünyanın en büyük volkanı uzun süren uykusundan uyanmaya başladı.

Hawaii adaları bölgesesinde bulunan Mauna Loa'da jeolojik aktiviteler gözlemleniyor. Mauno Loa, Hawaii'deki büyük adada bulunuyor. Yanardağ bölgedeki bulunan beş volkandan bir tanesi.

Aynı zamanda dünyanın en aktif yanardağı Kilauea ile komşu olan Mauno Loa, Hawaii'deki katı kütlenin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Kilauea onlarca yıldır düzenli olarak lav püskürtüyor. Bazı dönemlerde yanardağ çevredeki yaşamı etkileyecek patlamalar gerçekleştiriyor.

Kilauea'daki bu hareketlilik yavaş yavaş Mauna Loa'ya geçiyor. Geçtiğimiz hafta Mauno Loa'nın altında 200'den fazla küçük deprem gözlemlendi.

Bilim insanları bunun yanardağın dolmasına işaret ettiğini söylüyor. Ancak söz konusu Mauna Loa gibi büyük bir volkan olduğu gerekçesiyle patlamanın yakın zamanda olması beklenmiyor.

Dünyanın en büyük yanardağı Mauno Loa en son 1984 yılında lav püskürmüştü. Dev bacadan çıkan lavlar adanın diğer tarafına kadar ulaşmıştı.

Hawaii Üniversitesi gözlemlenen hareketler sonrası acil durum uyarısı yayımladı. Bölgedeki vatandaşlara tahliye hazır olmalar tavsiye edildi.

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