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  4. Dünyanın en dost canlısı kenti belli oldu

Dünyanın en dost canlısı kenti belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı noktalarından gelen kişilerin memnuniyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanan listede dünyanın en dost canlısı kenti belirlendi. Authentic Vacation adlı kuruluşun yaptığı araştırmayla belirlenen listede birinci sıraya Amsterdam oturdu.

Canlı gece hayatı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Amsterdam her daim özellikle de genç turistlerin ilgi odağı. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Amsterdam yapılan araştırmalara göre aynı zamanda en turist canlısı şehir seçildi.

Dünyanın en turist canlısı kenti: Amsterdam

Kanalları, bisikletleri, müzeleri, zengin tarihi ve gece hayatı... Amsterdam, her yıl dünyanın farklı noktalarından gelen milyonlarca turisti ağırlıyor. Authentic Vacation adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Amsterdam dünyanın en turist canlısı kenti seçildi.
Havaalanına ulaşım, havaalanının kalitesi, kent içi ulaşım, yerel halkın İngilizce bilgisi ve yabancıya yaklaşımı gibi kategoriler baz alınarak yapılan araştırmada birinci olan Amsterdam'ı hangi ülke takip ediyor dersiniz?
Kent yapısı ve turistleri cezbeden sıcak kanlılığı ile ön plana çıkan Amsterdam'ı Avusturya'nın başkenti Viyana takip ediyor.
Viyana, Avusturya... İşte sıralamaya giren diğer ülkeler...
Dubai, BAE
Londra, İngiltere
Kopenhag, Danimarka
New York, ABD
Berlin, Almanya
Sydney, Avustralya
Hong Kong
Vancouver, Kanada
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Anahtar Kelimeler:
amsterdam turist seyahat

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