Dünyanın en dost canlısı kenti belli oldu

Canlı gece hayatı ve tarihi eserleriyle ön plana çıkan Amsterdam her daim özellikle de genç turistlerin ilgi odağı. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Amsterdam yapılan araştırmalara göre aynı zamanda en turist canlısı şehir seçildi.

Dünyanın en turist canlısı kenti: Amsterdam

Kanalları, bisikletleri, müzeleri, zengin tarihi ve gece hayatı... Amsterdam, her yıl dünyanın farklı noktalarından gelen milyonlarca turisti ağırlıyor. Authentic Vacation adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Amsterdam dünyanın en turist canlısı kenti seçildi.

Havaalanına ulaşım, havaalanının kalitesi, kent içi ulaşım, yerel halkın İngilizce bilgisi ve yabancıya yaklaşımı gibi kategoriler baz alınarak yapılan araştırmada birinci olan Amsterdam'ı hangi ülke takip ediyor dersiniz?

Kent yapısı ve turistleri cezbeden sıcak kanlılığı ile ön plana çıkan Amsterdam'ı Avusturya'nın başkenti Viyana takip ediyor.

Viyana, Avusturya... İşte sıralamaya giren diğer ülkeler...

Dubai, BAE

Londra, İngiltere

Kopenhag, Danimarka

New York, ABD

Berlin, Almanya

Sydney, Avustralya

Hong Kong