Dünyanın en eski hayvan mezarlığı bulundu

Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alan Berenike, M.Ö. 275 yılında, Firavun II Philadelphus tarafından kuruldu. Kent, bu dönemde hareketli bir limandı ülkeye Hindistan ve Çi gibi uzak ülkelerden seramikler, baharatlar, kumaşlar ve diğer eşyaların yanı sıra imparatorluğun dört bir yanından lüks eşyalar satılırdı.

Berenike, aynı zamanda, çeşitli savaşlarda görev alan Afrika'dan gelen 'savaş filleri' için bir ara istasyondu.

Arkeozoolog Marta Osypinska ve meslektaşları, mezarlık alanını ilk olarak 2011 yılında şehrin kenarındaki bir Roma çöplüğü kazarken keşfetti. 2017 yılında, çoğu kedi olmak üzere yaklaşık 100 hayvanın kalıntılarını ortaya çıkardılar ve bölgenin ne için kullanıldığını araştırmaya başladılar.

YAKLAŞIK 600 HAYVAN ORTAYA ÇIKARILDI

World Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Berenice'deki “evcil hayvan mezarlığı”, birinci yüzyılın ortalarından ikinci yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık yüz yıl boyunca faaliyet gösterdi. Ekip, bugüne kadar bazıları Afrika'ya özgü olmayan 585 hayvan buldu. Hayvanların yüzde 90’ından fazlası kediydi, ancak Güney Asya’ya özgü köpekler, babunlar ve iki tür makak da bulundu. Köpeklerin çoğu açık renkli Spitz türleriydi, ancak oyuncak köpekler ve daha çok mastiflere benzeyen daha büyük köpekler de vardı.