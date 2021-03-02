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Dünyanın en eski hayvan mezarlığı bulundu

02.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en eski hayvan mezarlığı bulundu

Mısır'daki arkeologlar, dünyanın bilinen en eski evcil hayvan mezarlığını keşfetti. Yaklaşık 600 kedi, köpek ve maymuna ait kalıntılar, Kızıldeniz'in batı kıyısındaki Berenike kentinde bulundu. Yaklaşık 2 bin yıl önce öldüğü düşülen hayvanların bazılarının tasma ve çeşitli süslerle gömüldüğü görüldü.

Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alan Berenike, M.Ö. 275 yılında, Firavun II Philadelphus tarafından kuruldu. Kent, bu dönemde hareketli bir limandı ülkeye Hindistan ve Çi gibi uzak ülkelerden seramikler, baharatlar, kumaşlar ve diğer eşyaların yanı sıra imparatorluğun dört bir yanından lüks eşyalar satılırdı.

Berenike, aynı zamanda, çeşitli savaşlarda görev alan Afrika'dan gelen 'savaş filleri' için bir ara istasyondu.

Arkeozoolog Marta Osypinska ve meslektaşları, mezarlık alanını ilk olarak 2011 yılında şehrin kenarındaki bir Roma çöplüğü kazarken keşfetti. 2017 yılında, çoğu kedi olmak üzere yaklaşık 100 hayvanın kalıntılarını ortaya çıkardılar ve bölgenin ne için kullanıldığını araştırmaya başladılar.

YAKLAŞIK 600 HAYVAN ORTAYA ÇIKARILDI

World Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Berenice'deki “evcil hayvan mezarlığı”, birinci yüzyılın ortalarından ikinci yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık yüz yıl boyunca faaliyet gösterdi. Ekip, bugüne kadar bazıları Afrika'ya özgü olmayan 585 hayvan buldu. Hayvanların yüzde 90’ından fazlası kediydi, ancak Güney Asya’ya özgü köpekler, babunlar ve iki tür makak da bulundu. Köpeklerin çoğu açık renkli Spitz türleriydi, ancak oyuncak köpekler ve daha çok mastiflere benzeyen daha büyük köpekler de vardı.

BİRÇOĞU SÜS EŞYALARIYLA BİRLİKTE GÖMÜLDÜ

Kedilerin çoğu ise, devekuşu kabuğundan boncuklarla işlenmiş metal tasmalar veya kolyeler takıyordu. Osypinska, ayrıca hayvanların çoğunun 'bir tür lahit oluşturan' kumaş veya çömleklerle kaplı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Osypinska, hayvanların alana gelişigüzel bir şekilde atılmadığını ve dikkatlice ayrı ayrı çukurlara yerleştirildiğini ve bu durumun alanın hayvan mezarı olduğunu kanıtladığını aktardı.

Diğer taraftan, bir veterinere danışan Osypinska ve meslektaşları, birkaç hayvanın sahipleri olmasa onları öldürebilecek hastalıkları olduğunu belirleyebildi.

Hayvanların bir kısmının dişlerinin olmadığı ya da dişeti hastalıklarından muzdarip olduğu görülürken, bazılarının ölümünden önce sakat olduğu anlaşıldı. Osypinska, “Çok sınırlı hareket kabiliyetine sahip hayvanlar bulduk. Bu tür hayvanların hayatta kalmaları için, özellikle de dişsiz olanların özel yiyeceklerle beslenmesi gerekiyordu. Eski bir evcil hayvanı beslemek için gereken bağlılık, Berenice halkının evcil hayvanlarla güçlü duygusal bağları olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

MISIR'DA DAHA ÖNCE DE HAYVAN MEZARLIĞI BULUNDU

Öte yandan,arkeologlar daha önce Mısır'da toplu hayvan mezarları ortaya çıkardılar, ancak bu hayvanlar ya kurban edildi ya da Tanrı olarak görüldü. Hemen hemen hepsi mumyalandı ve evcil hayvan muamelesi görmedi.

Kahire'nin güneyindeki Sakkara antik nekropolünde bulunan Kral Userkaf piramit kompleksinin kenarında 2018 yılında düzinelerce mumyalanmış kedi bulundu. Birkaç yıl önce aynı bölgede, sekiz milyona kadar köpeğin mumyalanmış kalıntılarıyla dolu bir labirent ortaya çıkarıldı.

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