Dünyanın en eski restoranı kapanıyor mu?

Avrupa'da salgın vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, başkent Madrid salgının odak noktası olmaya devam ederken, turizmin durma noktasına gelmesi ve alınan sıkı önlemler restoran sektörünün sorunlarını daha da artırıyor. Ülke genelinde 40 binden fazla restoran, bar veya kafeterya Covid-19'dan kaynaklanan ekonomik krize dayanamayarak kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Madrid'de 1725 yılından bu yana hizmet veren Botin restoran gerek ünü gerekse birikimi ve kapasitesiyle sektördeki diğer restoranlara nazaran şanslı olsa da, salgından dolayı büyük kayıplar yaşadı. 1930'dan bu yana restoranın başında olan İspanyol ailenin üçüncü nesil üyelerinden Antonio Gonzalez, verdiği demeçte "İspanya İç Savaşı sırasında bile bu restoran kapanmadı. Dedem, burada çalışmaya devam etti. Ama (restoran) Covid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde (14 Mart-21 Haziran) alınan yasal kararlarla kapalı kaldı" dedi.

"Restoranın elması" olarak tanımladığı yaklaşık 300 yıllık fırını OHAL döneminde de her sabah açtıklarını aktaran Gonzalez, "Bunun iki sebebi vardı. İlki, bu tip antika fırınların uzun süre kapalı kalması ciddi sorunlar yaratıyor. Sıcak tutup aromasını korumamız gerekiyordu. İkincisi de bizim için her gün o fırını yakmak romantik bir şey" şeklinde konuştu.