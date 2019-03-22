Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner: 15 yaşından beri ailemden tek kuruş almadım

Milyar dolarlık makyaj imparatorluğuyla Forbes dergisi tarafından en genç milyarder seçilen Kim Kardashian'ın üvey, Kendall Jenner'in küçük kardeşi olan Kylie Jenner Interview Almanya'ya iddialı pozlar verdi.

Anneliği ve kariyer ilerleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Jenner, 'şöhreti Kardashian kimliğini kullandığı için kolay yolla elde ettin' sözleri hakkında şunları söyledi:

''Sosyal medyada ailemden dolayı şöhreti kolay elde ettğim konuşuluyor. Ancak ben Kylie Cosmetics'i kurmadan önce de büyük bir kesim tarafından tanınıyordum. 15 yaşından beri ailemden para almadım. Paramı hep biriktirdim. Ve şirketimi kurarken paramın yüzde 100'ünü bu işe aktardım. Banka hesabımda bir kuruş bile kalmadı. Ve bununla gurur duyuyorum.''

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu unvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullanmıştı.

Travis Scott'tan Stormi adında bir kızı olan Kylie, kızının ünlü olup olmak istemesi konusunda, kararı kendisine bıracağını söyleyerek, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti.



