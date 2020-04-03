Hope, 2015’te doğumunun ardından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti, böbrek ve karaciğer hücreleri ise bağışlandı.

Hope’un 9 yaşındaki kız kardeşi Madie ve 4 yaşındaki iki kardeşi Josh, Guinnes Rekorlar Kitabı tarafından aileye gönderilen ve Hope’un dünyanın en genç organ bağışçısı olduğunu haber veren mektubu aileye gururla gösterdi.

"ONUN İZİ DÜNYADA YAŞIYOR"

56 yaşındaki baba, Guinnes Rekorlar Kitabı’ndan gelen mektubu aldığında gözyaşlarını tutamadığını ve hayatının en duygusal anını yaşadığını söyledi.

“Hope, 74 dakika yaşamasına rağmen, onun izi hala dünyada yaşıyor. Hope, hiçbir zaman unutulmayacak. Bu kitabı okuyan herkes, onun ismini görecek” dedi.

36 yaşındaki anne Emma ise haberi ilk aldığında şok geçirdiğini ve sonrasında yaşadığı duygu yoğunluğunu anlattı.

Hope’un rekoru, Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu sözlerle yer alıyor:

24 Kasım 2015’te doğan ve 74 dakika yaşayan Hope Lee, böbrek ve karaciğer hücrelerini bağışlayarak dünyanın en genç organ bağışçısıdır.

Baba Drew ve anne Emma, hamilelik sürecinin başlarında Hope’un beyin fonkisyonlarında anensefali adı verilen doğumsal bir sorunla karşı karşıya olduklarını öğrendiler. Bebek donörlerin hikayelerinden ilham alan çift, hamileliğin sonlandırılması önerisini reddetmişti. Hope’tan önceki en genç donör olan 2014 doğumlu Teddy Houlston, doğumundan ve organlarını bağışladıktan 100 dakika sonra hayatını kaybetmişti. Hope’un organları 20’li yaşlarında genç bir kadına bağışlandı.