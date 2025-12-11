'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' açıklandı: 37 trilyon doları aşan güç!

Pandemi sonrası dönemde artan iş kayıpları, çevrimiçi platformlarda kadınlara yönelik sertleşen söylemler ve ekonomik baskılar, 2025’i kadınlar için zorlu bir yıl haline getirdi. Buna karşın Forbes’un 2025 "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesine giren liderler, siyaset, teknoloji ve iş dünyasında küresel etkilerini artırmayı başardı.

LİSTE NASIL HAZIRLANDI?

Forbes’un 22. kez yayımladığı liste; para, medya görünürlüğü, etki gücü ve etki alanı kriterlerine dayanıyor.

Siyasetçiler için ülke ekonomisi ve nüfus, Şirket liderleri için gelir, şirket değeri ve çalışan sayısı belirleyici oldu. Ayrıca adayların medya yansımaları da ayrıntılı bir analizden geçirildi.

37 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK ETKİ

Listede yer alan 100 isim, toplamda 37 trilyon doları aşkın ekonomik güç temsil ediyor. Bu kadınlar, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen karar ve projelerde belirleyici role sahip.

2025’in En Güçlü Kadınları:

1. URSULA VON DER LEYEN: AVRUPA’NIN DEĞİŞMEYEN GÜÇ MERKEZİ

Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, Temmuz 2024’te ikinci kez seçilerek AB’nin geleceğini şekillendiren en güçlü siyasi figürlerden biri olmaya devam ediyor. Demokrasi ve güvenlik öncelikleriyle dikkat çekiyor.

2. CHRİSTİNE LAGARDE: KÜRESEL FİNANSIN YÖN VERİCİSİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, IMF’den ECB’ye uzanan kariyerinde kriz yönetimi ve para politikasındaki kararlı duruşuyla küresel ekonomi üzerinde büyük etkiye sahip.

3. SANAE TAKAİCHİ: JAPONYA’NIN İLK KADIN BAŞBAKANI

2025’te seçilerek Japonya tarihine geçen Takaichi, sert politikaları ve muhafazakâr çizgisiyle ülkenin yönünü değiştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

4. GİORGİA MELONİ: AVRUPA’NIN YÜKSELEN SAĞ LİDERİ

İtalya’nın ilk kadın başbakanı Meloni, milliyetçi ve muhafazakar yaklaşımıyla Avrupa’nın siyasi dengelerini etkileyen kritik figürlerden biri.

5. CLAUDİA SHEİNBAUM: BİLİM İNSANI CUMHURBAŞKANI

Meksika’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Sheinbaum, iklim bilimi kökeni ve teknoloji temelli yönetim anlayışıyla Latin Amerika’da dönüştürücü bir lider olarak kabul ediliyor.

İŞ DÜNYASINDAN SANATA: LİSTENİN ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLERİ

Listenin devamında teknoloji devlerinin CEO’ları, küresel bankaların yöneticileri, medya patronları, girişimciler ve sanat dünyasının ikonları yer alıyor: