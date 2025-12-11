KADIN

'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' açıklandı: 37 trilyon doları aşan güç!

Dünya genelinde ekonomik ve siyasi dengelerin hızla değiştiği bir dönemde, kadın liderlerin küresel etkisi hiç olmadığı kadar görünür hale geldi. Forbes’un 2025 yılı için yayımladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesi, siyasetten teknolojiye, finanstan kültüre uzanan geniş bir yelpazede kadınların üstlendiği kritik rolleri gözler önüne serdi. İşte 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesi...

Sedef Karatay

Pandemi sonrası dönemde artan iş kayıpları, çevrimiçi platformlarda kadınlara yönelik sertleşen söylemler ve ekonomik baskılar, 2025’i kadınlar için zorlu bir yıl haline getirdi. Buna karşın Forbes’un 2025 "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesine giren liderler, siyaset, teknoloji ve iş dünyasında küresel etkilerini artırmayı başardı.

LİSTE NASIL HAZIRLANDI?

Forbes’un 22. kez yayımladığı liste; para, medya görünürlüğü, etki gücü ve etki alanı kriterlerine dayanıyor.
Siyasetçiler için ülke ekonomisi ve nüfus, Şirket liderleri için gelir, şirket değeri ve çalışan sayısı belirleyici oldu. Ayrıca adayların medya yansımaları da ayrıntılı bir analizden geçirildi.

37 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK ETKİ

Listede yer alan 100 isim, toplamda 37 trilyon doları aşkın ekonomik güç temsil ediyor. Bu kadınlar, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen karar ve projelerde belirleyici role sahip.

2025’in En Güçlü Kadınları:

1. URSULA VON DER LEYEN: AVRUPA’NIN DEĞİŞMEYEN GÜÇ MERKEZİ

Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, Temmuz 2024’te ikinci kez seçilerek AB’nin geleceğini şekillendiren en güçlü siyasi figürlerden biri olmaya devam ediyor. Demokrasi ve güvenlik öncelikleriyle dikkat çekiyor.

2. CHRİSTİNE LAGARDE: KÜRESEL FİNANSIN YÖN VERİCİSİ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, IMF’den ECB’ye uzanan kariyerinde kriz yönetimi ve para politikasındaki kararlı duruşuyla küresel ekonomi üzerinde büyük etkiye sahip.

3. SANAE TAKAİCHİ: JAPONYA’NIN İLK KADIN BAŞBAKANI

2025’te seçilerek Japonya tarihine geçen Takaichi, sert politikaları ve muhafazakâr çizgisiyle ülkenin yönünü değiştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

4. GİORGİA MELONİ: AVRUPA’NIN YÜKSELEN SAĞ LİDERİ

İtalya’nın ilk kadın başbakanı Meloni, milliyetçi ve muhafazakar yaklaşımıyla Avrupa’nın siyasi dengelerini etkileyen kritik figürlerden biri.

5. CLAUDİA SHEİNBAUM: BİLİM İNSANI CUMHURBAŞKANI

Meksika’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Sheinbaum, iklim bilimi kökeni ve teknoloji temelli yönetim anlayışıyla Latin Amerika’da dönüştürücü bir lider olarak kabul ediliyor.

İŞ DÜNYASINDAN SANATA: LİSTENİN ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLERİ

Listenin devamında teknoloji devlerinin CEO’ları, küresel bankaların yöneticileri, medya patronları, girişimciler ve sanat dünyasının ikonları yer alıyor:

  1. Julie Sweet: Accenture, Yönetim Kurulu Başkanı & CEO – ABD
  2. Mary Barra: General Motors CEO – ABD
  3. Jane Fraser: Citi, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – ABD
  4. Abigail Johnson: Fidelity Investments, Başkan & CEO – ABD
  5. Lisa Su: AMD CEO – ABD
  6. MacKenzie Scott: Filantrop – ABD
  7. Ruth Porat: Alphabet, Başkan & CIO – ABD
  8. Melinda French Gates: Kurucu, Pivotal Philanthropies – ABD
  9. Gail Boudreaux: Elevance CEO – ABD
  10. Ana Patricia Botín: Santander, İcra Kurulu Başkanı – İspanya
  11. Amy Hood: Microsoft, EVP & CFO – ABD
  12. Kristalina Georgieva: IMF Direktörü – ABD
  13. Tarciana Paula Gomes Medeiros: Banco do Brasil CEO – Brezilya
  14. Catherine MacGregor: ENGIE CEO – Fransa
  15. Gwynne Shotwell: SpaceX Başkanı & COO – ABD
  16. Taylor Swift: Müzisyen – ABD
  17. Laurene Powell Jobs: Kurucu, Emerson Collective – ABD
  18. Gunjan Kedia: U.S. Bank CEO & Başkanı – ABD
  19. Nirmala Sitharaman: Hindistan Maliye Bakanı – Hindistan
  20. Kathryn McLay: Walmart International CEO – ABD
  21. Carol Tomé: UPS CEO – ABD
  22. Phebe Novakovic: General Dynamics CEO – ABD
  23. Marianne Lake: JPMorgan Chase CEO (Tüketici Bankacılığı) – ABD
  24. Tan Su Shan: DBS CEO – Singapur
  25. Oprah Winfrey: Girişimci & Medya Kişiliği – ABD
  26. Sarah London: Centene CEO – ABD
  27. Sandy Ran Xu: JD.com CEO – Çin
  28. Beyoncé Knowles: Carter – Müzisyen – ABD
  29. Ho Ching: Temasek Trust Başkanı – Singapur
  30. Dana Walden: Disney Entertainment, Eş Başkan – ABD
  31. Thasunda Brown Duckett: TIAA CEO – ABD
  32. Colette Kress: NVIDIA, EVP & CFO – ABD
  33. Kathy Warden: Northrop Grumman, Başkan & CEO – ABD
  34. Rachel Reeves: İngiltere Maliye Bakanı – Birleşik Krallık
  35. Mary Callahan Erdoes: JPMorgan Chase, Varlık Yönetim CEO – ABD
  36. Susan Li: Meta CFO – ABD
  37. Estelle Brachlianoff: Veolia CEO – Fransa
  38. Jennifer Piepszak: JPMorgan Chase COO – ABD
  39. Janet Truncale: EY Global CEO – ABD
  40. Adena Friedman: Nasdaq Başkan & CEO – ABD
  41. Lynn Martin: NYSE Başkanı – ABD
  42. Julie Gao: ByteDance CFO – Çin
  43. Amanda Blanc: Aviva CEO – Birleşik Krallık
  44. Margherita Della Valle: Vodafone CEO – Birleşik Krallık
  45. Sarah Friar: OpenAI CFO – ABD
  46. Wang Laichun: Luxshare-ICT Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı – Çin
  47. Gina Rinehart: Hancock Prospecting İcra Başkanı – Avustralya
  48. Michele Bullock: Avustralya Merkez Bankası Başkanı – Avustralya
  49. Judy Faulkner: Epic Systems Kurucu & CEO – ABD
  50. Yie-Hsin Hung: State Street Management CEO – ABD
  51. Tricia Griffith: The Progressive CEO – ABD
  52. Donna Langley: NBCUniversal Stüdyo Grubu Başkanı – ABD
  53. Shemara Wikramanayake: Macquarie CEO – Avustralya
  54. Vicki Hollub: Occidental Petroleum CEO – ABD
  55. Bela Bajaria: Netflix İçerik Direktörü – ABD
  56. Bonnie Chan: Hong Kong Stock Exchange CEO – Hong Kong
  57. Suzanne Scott: Fox News CEO – ABD
  58. Jenny Johnson: Franklin Templeton CEO – ABD
  59. Jayshree Ullal: Arista CEO – ABD
  60. Hana Al Rostamani: First Abu Dhabi Bank CEO – BAE
  61. Susie Wiles: Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı – ABD
  62. Sinead Gorman: Royal Dutch Shell CFO – Birleşik Krallık
  63. Joey Wat: Yum China CEO – Çin
  64. Melanie Kreis: Deutsche Post DHL CFO – Almanya
  65. Claudine Adamo: Costco COO – ABD
  66. Kim Kardashian: Skims Kurucusu – ABD
  67. Paula Santilli: Pepsico Latin America Foods CEO – Meksika
  68. Daniela Amodei: Anthropic Kurucu & Başkanı – ABD
  69. Mary Vilakazi: FirstRand Group CEO – Güney Afrika
  70. Malina Nga: AS Watson Group CEO – Hong Kong
  71. Roshni Nadar Malhotra: HCL Technologies Başkanı – Hindistan
  72. Belén Garijo: Merck CEO – Almanya
  73. Judith Suminwa Tuluka: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı – KDC
  74. Netumbo Nandi-Ndaitwah: Namibya Devlet Başkanı – Namibya
  75. Bari Weiss: CBS News Genel Yayın Yönetmeni – ABD
  76. Inga Ruginiene: Litvanya Başbakanı – Litvanya
  77. Robyn Grew: Man Group CEO – Birleşik Krallık
  78. Kiran Mazumdar: Shaw – Biocon Kurucu & Yönetim Başkanı – Hindistan
  79. Mette Frederiksen: Danimarka Başbakanı – Danimarka
  80. Anna Borg: Vattenfall CEO – İsveç
  81. Blanca Treviño: Softtek Kurucu & CEO – Meksika
  82. Solina Chau: Li Ka Shing Foundation Direktörü – Hong Kong
  83. Mary Meeker: Bond Capital Kurucusu – ABD
  84. Mpumi Madisa: Bidvest CEO – Güney Afrika
  85. Lee Boo-jin: Hotel Shilla CEO – Güney Kore
  86. Choi Soo-yeon: Naver CEO – Güney Kore
  87. Ngozi Okonjo-Iweala: Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü – Nijerya
  88. Melanie Perkins: Canva İcra Kurulu Başkanı – Avustralya
  89. Dominique Senequier: İş İnsanı – Fransa
  90. Raja Easa Al Gurg: İş İnsanı – Birleşik Arap Emirlikleri
  91. Jenny Lee: Singapur
  92. Kirsten Green: Girişimci – ABD
  93. Mo Abudu: Medya Patronu – Nijerya
  94. Mia Mottley: Başbakan – Barbados
  95. The Women of KPOP Demon Hunters
