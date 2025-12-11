'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' açıklandı: 37 trilyon doları aşan güç!

Pandemi sonrası dönemde artan iş kayıpları, çevrimiçi platformlarda kadınlara yönelik sertleşen söylemler ve ekonomik baskılar, 2025’i kadınlar için zorlu bir yıl haline getirdi. Buna karşın Forbes’un 2025 "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesine giren liderler, siyaset, teknoloji ve iş dünyasında küresel etkilerini artırmayı başardı.
LİSTE NASIL HAZIRLANDI?
Forbes’un 22. kez yayımladığı liste; para, medya görünürlüğü, etki gücü ve etki alanı kriterlerine dayanıyor.
Siyasetçiler için ülke ekonomisi ve nüfus, Şirket liderleri için gelir, şirket değeri ve çalışan sayısı belirleyici oldu. Ayrıca adayların medya yansımaları da ayrıntılı bir analizden geçirildi.
37 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK ETKİ
Listede yer alan 100 isim, toplamda 37 trilyon doları aşkın ekonomik güç temsil ediyor. Bu kadınlar, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen karar ve projelerde belirleyici role sahip.
2025’in En Güçlü Kadınları:
1. URSULA VON DER LEYEN: AVRUPA’NIN DEĞİŞMEYEN GÜÇ MERKEZİ
Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olan Ursula von der Leyen, Temmuz 2024’te ikinci kez seçilerek AB’nin geleceğini şekillendiren en güçlü siyasi figürlerden biri olmaya devam ediyor. Demokrasi ve güvenlik öncelikleriyle dikkat çekiyor.
2. CHRİSTİNE LAGARDE: KÜRESEL FİNANSIN YÖN VERİCİSİ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, IMF’den ECB’ye uzanan kariyerinde kriz yönetimi ve para politikasındaki kararlı duruşuyla küresel ekonomi üzerinde büyük etkiye sahip.
3. SANAE TAKAİCHİ: JAPONYA’NIN İLK KADIN BAŞBAKANI
2025’te seçilerek Japonya tarihine geçen Takaichi, sert politikaları ve muhafazakâr çizgisiyle ülkenin yönünü değiştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
4. GİORGİA MELONİ: AVRUPA’NIN YÜKSELEN SAĞ LİDERİ
İtalya’nın ilk kadın başbakanı Meloni, milliyetçi ve muhafazakar yaklaşımıyla Avrupa’nın siyasi dengelerini etkileyen kritik figürlerden biri.
5. CLAUDİA SHEİNBAUM: BİLİM İNSANI CUMHURBAŞKANI
Meksika’nın ilk kadın cumhurbaşkanı Sheinbaum, iklim bilimi kökeni ve teknoloji temelli yönetim anlayışıyla Latin Amerika’da dönüştürücü bir lider olarak kabul ediliyor.
İŞ DÜNYASINDAN SANATA: LİSTENİN ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLERİ
Listenin devamında teknoloji devlerinin CEO’ları, küresel bankaların yöneticileri, medya patronları, girişimciler ve sanat dünyasının ikonları yer alıyor:
- Julie Sweet: Accenture, Yönetim Kurulu Başkanı & CEO – ABD
- Mary Barra: General Motors CEO – ABD
- Jane Fraser: Citi, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – ABD
- Abigail Johnson: Fidelity Investments, Başkan & CEO – ABD
- Lisa Su: AMD CEO – ABD
- MacKenzie Scott: Filantrop – ABD
- Ruth Porat: Alphabet, Başkan & CIO – ABD
- Melinda French Gates: Kurucu, Pivotal Philanthropies – ABD
- Gail Boudreaux: Elevance CEO – ABD
- Ana Patricia Botín: Santander, İcra Kurulu Başkanı – İspanya
- Amy Hood: Microsoft, EVP & CFO – ABD
- Kristalina Georgieva: IMF Direktörü – ABD
- Tarciana Paula Gomes Medeiros: Banco do Brasil CEO – Brezilya
- Catherine MacGregor: ENGIE CEO – Fransa
- Gwynne Shotwell: SpaceX Başkanı & COO – ABD
- Taylor Swift: Müzisyen – ABD
- Laurene Powell Jobs: Kurucu, Emerson Collective – ABD
- Gunjan Kedia: U.S. Bank CEO & Başkanı – ABD
- Nirmala Sitharaman: Hindistan Maliye Bakanı – Hindistan
- Kathryn McLay: Walmart International CEO – ABD
- Carol Tomé: UPS CEO – ABD
- Phebe Novakovic: General Dynamics CEO – ABD
- Marianne Lake: JPMorgan Chase CEO (Tüketici Bankacılığı) – ABD
- Tan Su Shan: DBS CEO – Singapur
- Oprah Winfrey: Girişimci & Medya Kişiliği – ABD
- Sarah London: Centene CEO – ABD
- Sandy Ran Xu: JD.com CEO – Çin
- Beyoncé Knowles: Carter – Müzisyen – ABD
- Ho Ching: Temasek Trust Başkanı – Singapur
- Dana Walden: Disney Entertainment, Eş Başkan – ABD
- Thasunda Brown Duckett: TIAA CEO – ABD
- Colette Kress: NVIDIA, EVP & CFO – ABD
- Kathy Warden: Northrop Grumman, Başkan & CEO – ABD
- Rachel Reeves: İngiltere Maliye Bakanı – Birleşik Krallık
- Mary Callahan Erdoes: JPMorgan Chase, Varlık Yönetim CEO – ABD
- Susan Li: Meta CFO – ABD
- Estelle Brachlianoff: Veolia CEO – Fransa
- Jennifer Piepszak: JPMorgan Chase COO – ABD
- Janet Truncale: EY Global CEO – ABD
- Adena Friedman: Nasdaq Başkan & CEO – ABD
- Lynn Martin: NYSE Başkanı – ABD
- Julie Gao: ByteDance CFO – Çin
- Amanda Blanc: Aviva CEO – Birleşik Krallık
- Margherita Della Valle: Vodafone CEO – Birleşik Krallık
- Sarah Friar: OpenAI CFO – ABD
- Wang Laichun: Luxshare-ICT Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı – Çin
- Gina Rinehart: Hancock Prospecting İcra Başkanı – Avustralya
- Michele Bullock: Avustralya Merkez Bankası Başkanı – Avustralya
- Judy Faulkner: Epic Systems Kurucu & CEO – ABD
- Yie-Hsin Hung: State Street Management CEO – ABD
- Tricia Griffith: The Progressive CEO – ABD
- Donna Langley: NBCUniversal Stüdyo Grubu Başkanı – ABD
- Shemara Wikramanayake: Macquarie CEO – Avustralya
- Vicki Hollub: Occidental Petroleum CEO – ABD
- Bela Bajaria: Netflix İçerik Direktörü – ABD
- Bonnie Chan: Hong Kong Stock Exchange CEO – Hong Kong
- Suzanne Scott: Fox News CEO – ABD
- Jenny Johnson: Franklin Templeton CEO – ABD
- Jayshree Ullal: Arista CEO – ABD
- Hana Al Rostamani: First Abu Dhabi Bank CEO – BAE
- Susie Wiles: Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı – ABD
- Sinead Gorman: Royal Dutch Shell CFO – Birleşik Krallık
- Joey Wat: Yum China CEO – Çin
- Melanie Kreis: Deutsche Post DHL CFO – Almanya
- Claudine Adamo: Costco COO – ABD
- Kim Kardashian: Skims Kurucusu – ABD
- Paula Santilli: Pepsico Latin America Foods CEO – Meksika
- Daniela Amodei: Anthropic Kurucu & Başkanı – ABD
- Mary Vilakazi: FirstRand Group CEO – Güney Afrika
- Malina Nga: AS Watson Group CEO – Hong Kong
- Roshni Nadar Malhotra: HCL Technologies Başkanı – Hindistan
- Belén Garijo: Merck CEO – Almanya
- Judith Suminwa Tuluka: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı – KDC
- Netumbo Nandi-Ndaitwah: Namibya Devlet Başkanı – Namibya
- Bari Weiss: CBS News Genel Yayın Yönetmeni – ABD
- Inga Ruginiene: Litvanya Başbakanı – Litvanya
- Robyn Grew: Man Group CEO – Birleşik Krallık
- Kiran Mazumdar: Shaw – Biocon Kurucu & Yönetim Başkanı – Hindistan
- Mette Frederiksen: Danimarka Başbakanı – Danimarka
- Anna Borg: Vattenfall CEO – İsveç
- Blanca Treviño: Softtek Kurucu & CEO – Meksika
- Solina Chau: Li Ka Shing Foundation Direktörü – Hong Kong
- Mary Meeker: Bond Capital Kurucusu – ABD
- Mpumi Madisa: Bidvest CEO – Güney Afrika
- Lee Boo-jin: Hotel Shilla CEO – Güney Kore
- Choi Soo-yeon: Naver CEO – Güney Kore
- Ngozi Okonjo-Iweala: Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü – Nijerya
- Melanie Perkins: Canva İcra Kurulu Başkanı – Avustralya
- Dominique Senequier: İş İnsanı – Fransa
- Raja Easa Al Gurg: İş İnsanı – Birleşik Arap Emirlikleri
- Jenny Lee: Singapur
- Kirsten Green: Girişimci – ABD
- Mo Abudu: Medya Patronu – Nijerya
- Mia Mottley: Başbakan – Barbados
- The Women of KPOP Demon Hunters
Okuyucu Yorumları 0 yorum