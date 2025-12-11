KADIN

Sevgiliniz gerçekten sizi önemsiyor mu? ‘Sandalye teorisi’ ile test edin!

Sosyal medyada hızla yayılan 'sandalye teorisi', kadınların ilişkilerini yeniden sorgulamasına neden oldu. Bir ilişkide gerçekten değer görüp görmediğinizi basit bir metafor üzerinden anlatan bu teori, milyonlarca izlenme alarak büyük bir tartışma başlattı. İnfluencer Mesfin’in viral videosuyla gündeme gelen yaklaşım, "Sizi gerçekten önemseyen kişi, siz daha söylemeden yanınıza bir sandalye çeker" fikrine dayanıyor. Peki 'sandalye teorisi' nedir?

Sedef Karatay

Romantik ilişkiler üzerine teoriler ve testler sosyal medyada hızla yayılırken, son günlerde konuşulan yeni trend "sandalye teorisi" tartışmaları alevlendirdi.

KADINLARI İLİŞKİLERİNİ SORGULAMAYA İTEN YENİ TREND: SANDALYE TEORİSİ

Günümüz ilişkilerinde birçok kişi, "Acaba benim için doğru insan mı?" sorusuna yanıt ararken, bu teori ilişkileri yeniden değerlendirmeye davet ediyor.

TEORİYİ BAŞLATAN VİDEO: 'HERKESİN HAYATINDA BİR MASA VARDIR'

Fenomen Nardose Mesfin’in hazırladığı bir video, 1.4 milyon izlemeyi aşarak gündeme oturdu.

Mesfin videoda şöyle diyor: "Herkesin hayatında bir masa vardır ve sizi gerçekten seven insanlar, siz o odaya girer girmez bir sandalye çeker. Yorgun, yük taşırken, bunalmış ya da desteğe ihtiyaç duyarken… Size bir sandalye uzatırlar mı, yoksa sizin istemeniz mi gerekir?"

Mesfin’e göre bu basit metafor, sizi desteklemeyen, ihtiyaçlarınızı sürekli açıklamanızı isteyen, hatırlatmadıkça yardım etmeyen ya da duygusal konforunuza karşı duyarsız davranan insanları ayıklamanın bir yolu.

“Sandalye bir lüks değil, saygının göstergesidir. Size onu bile çok gören insanlar, hayatınızda yer etmeyi hak etmiyor.”

SOSYAL MEDYA DESTEK MESAJLARIYLA DOLDU

Teori kısa sürede yayılırken, kullanıcılar kendi deneyimlerini paylaşmaya başladı.

Kullanıcılar:
"İstendiğiniz yerde audition yapmanız gerekmez."

"Bu beni derinden etkiledi. Sanırım bazı ilişkilerimi yeniden değerlendirmem lazım."

TikTok’ta da birçok kişi partnerleri, arkadaşları hatta aile bireyleriyle yaşadıkları ihmal deneyimlerini paylaştı.

Bir kullanıcı şunları yazdı: "Annem bana asla sandalye teklif etmedi… Düşününce çok acıttı."

UZMANLARA GÖRE TEORİ NE KADAR DOĞRU?

Psikolog Dr. Madeleine Roantree, teorinin duygusal açıdan bir karşılığı olduğunu kabul ediyor ancak uyarıyor: “Bu teori fark edilme ve değer görme duygusunu anlatıyor, evet. Ama tek bir davranışla bir ilişkinin sağlığını ölçmek mümkün değil" dedi.

Roantree’ye göre bazı insanlar sevgilerini jestlerle değil, finansal güvenlik, sadakat veya sakin destek gibi daha sessiz yollarla gösteriyor. Bu nedenle "sandalyeyi çekmedi" diye bir ilişkiyi bitirmek tehlikeli olabilir.

Teorinin özünde ise "duygusal ayarlılık" olduğunu belirtiyor. Yani karşınızdaki kişinin, söylemeden ihtiyaçlarınızı hissedebilmesi.

Ancak Roantree şu konuda net: "Bu beceriyi mükemmel şekilde bilmeyen ama onlarca yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çiftler var."

ELEŞTİRİLER: 'FAZLA ROMANTİZE EDİLMİŞ VE PERFORMATİF'

Uzmanlar, teorinin fiziksel jestlere fazla anlam yüklediğine de dikkat çekiyor. Örneğin, randevuda sandalyeyi çekmek, kapıyı açmak veya hesabı ödemek gibi davranışlar eski tarz centilmenlik göstergeleri olarak görülse de herkesin sevgiyi bu şekilde göstermesi beklenemez.

Roantree’ye göre: "Herkes desteğini aynı biçimde göstermez. Bazıları sessizce, görünmez emeklerle bağ kurar."
Bu nedenle ilişkilerde asıl önemli olanın sürekli ve karşılıklı özen olduğunu vurguladı.

Uzmanlar şu mesajı verdi: "Önemli olan sandalye değil, tutarlılık. Kişinin sizi görme, duyma ve destekleme şekli… Ve bunun zaman içinde karşılıklı olması."

