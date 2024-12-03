'Dünyanın en güzel büyükannesi' 54 yaşında ama daha genç görünüyor! İşin sırrı tek bir meyvedeymiş

'Dünyanın en güzel büyükannesi' olarak bilinen Gina Stewart'a göre dedorant kullanımı yapılan yanlışlardan biri. Genellikle yaşından çok daha genç bir kadın olduğu düşünülen 54 yaşındaki kadın, limonların genç görünümü için çok önemli olduğunu söylüyor.

Daily Star'a konuşan Avustralyalı kadın şunları söyledi: "Koltuk altı deodorantı olarak kullanıyorum ve limonlar piyasadaki herhangi bir deodoranttan daha iyi 24 saatten fazla kalıcı. Bana kokusuz 24 saat tam koruma sağlıyor ve %100 doğal koruma sağlıyor. Bu benim sağlığım, zindeliğim ve özellikle cildim için en önemli şeylerden biri ve başkalarına da aynısını yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü limonların sayısız sağlık faydası var."

İlk olarak 19 yaşında anne olan Gina'nın şu anda üç yetişkin çocuğu var. Genç görünümü ile dikkat çeken kadın, yakın zamanda üç torun sahibi olmanın kendisi için hala inanılmaz olduğunu söyledi.

On yaşında bir kızı da olan sosyal medya yıldızı, felç geçiren bir arkadaşı için para toplamak amacıyla bir Maxim modellik yarışmasına katıldıktan sonra 2019'da şöhrete kavuştu. Bu, o yıl Maxim Australia Hot 100 listesinde yer almasını sağladı.

Şimdi yaşının yarısı kadar bir dijital klon işletiyor ama gerçek hayatta hala taze görünmesinin sebebinin limonlar olduğunu iddia ediyor. Gina meyveyi daha geleneksel şekillerde kullanıyor, deodorant yerine kullanıyor ve günlük smoothielerine iki limon ekliyor.

Ayrıca kalorisi düşük, vitamin ve besin değeri yüksek olduğu için limonlu su içiyor.

Genç görünümlü kadın, limonlu suyu diyetine dahil ederek elde ettiği faydaları şöyle sıraladı:

Bağışıklık sistemi: Limonlardaki C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kilo yönetimi: Limonlardaki C vitamini kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Böbrek taşları: Limonlardaki sitrik asit böbrek taşlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısı: Limon ve balla ılık su içmek boğaz ağrısını yatıştırabilir.

Cilt sağlığı: Yaşlanma karşıtı C vitamini, vücudun cildi ve elastikiyetini destekleyen kolajen üretmesine yardımcı olur.

Susuz Kalma: Limonata içmek susuz kalmayı önlemeye ve sıcak çarpması riskini azaltmaya yardımcı olabilir.