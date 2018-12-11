Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Vanessa bakın makyajsız ve gösterişli kıyafetlerden uzak olduğunda nasıl görünüyor...

Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nda birinci olan Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon, sosyal medyada makyajsız paylaşımlarıyla dikkati çekti.

Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki tescilli güzel, sosyal medya hesabında ise makyajdan uzak ve sadece paylaşımları ile dikkat çekiyor.