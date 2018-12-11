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Dünyanın en güzel kadını şaşırttı! İşte makyajsız hali

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nı birincilikle tamamlayan Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon'un fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Vanessa Ponce de Leon, makyajdan uzak ve doğal pozlarıyla dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Vanessa bakın makyajsız ve gösterişli kıyafetlerden uzak olduğunda nasıl görünüyor...

İşte 'dünyanın en güzel kadını'nın makyajsız hali

Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nda birinci olan Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon, sosyal medyada makyajsız paylaşımlarıyla dikkati çekti.
Geçtiğimiz günlerce gerçekleşen Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nda Meksikalı Vanessa Ponce de Leon, birinci olmuştu.
Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki tescilli güzel, sosyal medya hesabında ise makyajdan uzak ve sadece paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Makyajsız fotoğraflarını paylaşan modele pek çok kişi "makyajsız daha da güzelsin" yorumlarında bulundu.
İşte 'dünyanın en güzel kadını'nın makyajsız paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Miss World 2018 güzellik yarışması Vanessa Ponce de Leon

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