"Dünyanın en güzel yaşama alanlarından birisini yaptık"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tüm engellere rağmen Konyaaltı ilçesini sahil ve Boğaçay projeleriyle dünyanın en güzel yaşama alanlarından birisi haline getirdiklerini söyledi.

Türel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen 27 projenin toplu açılış töreninde, Antalya'nın son bir kaç gündür doğal afet yaşadığını, bu açıdan töreni buruk bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin ve belediyenin zarar görenlere yardım için gerekli her çalışmayı yaptığını, Antalya'nın son yüzyılda gördüğü en büyük yağışlardan, afetlerden birini yaşadığını anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Eğer bu afeti 15 yıl önce yaşasaydık, Antalya merkezinde çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Daha ciddi sel ve su baskınları yaşayabilirdik. Bizim yağmur suyu kanallarımız, altyapı yatırımlarımız sayesinde daha büyük acılar yaşamadık. Yani yaptığımız yatırımlar hayat kurtardı. Bir tesellim de Boğaçayı projemizin bu afetten alnının akıyla çıkmış olmasıdır. Allah bizi burada imtihan etti. Bu kadar yağış ve bu kadar büyük fırtına eski halinde olsaydı, Boğaçayı'nı taşırır ve çevredeki binalara zarar verebilirdi. Ama işte bu yatırım sayesinde Boğaçayı taşmadı, köprü zarar görmedi ve işte yaptığımız proje de sağ salim yerinde kaldı."