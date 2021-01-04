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Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 'Hiçbir şeyde birinci gelmemiştim...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 'Hiçbir şeyde birinci gelmemiştim...'

19 yaşındaki İsrailli model ve oyuncu, 2020'nin 'en güzel yüzü' seçildi. Yael Shelbia'ya bu ünvan 1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten yazar ve içerik yaratıcısı TC Candler tarafından verildi.

TC Candler, her sene binlerce insan arasından dünyanın en güzel ve en yakışıklı yüze sahip insanlarını seçiyor.

İsrail Nahariya'da doğan Yael Shelbia, daha önce birkaç kez listede yer almış, 2017'de ilk kez 14. sırada yer almış, 2018'de üçüncü sıraya yükselmiş ve ertesi yıl ikinci sıraya yerleşti. Ancak 2020'de zirveye çıktı, hatta 21. sırada olan İsrailli oyuncu Wonder Woman karakteriyle bilinen Gal Gadot'u bile yendi.

İkinci sırada Taylandlı rapçi Lisa (Lalisa Manoban), üçüncü sırada ise Avustralyalı model Meika Woollard yer aldı.

'HİÇBİR ŞEYDE BİRİNCİ GELMEDİM'

Şu anda İsrail Hava Kuvvetleri için zorunlu askerlik hizmetini yapmakta olan Shelbia, Twitter'da kendisine bunu layık görenlere teşekkür etti. Shelbia, 29 Aralık Salı günü Los Angeles'tan İsrail'in Kanal 12 haberine verdiği demeçte, 'Hiçbir şeyde birinci gelmedim bu çok güzel' dedi.

Yılın En Güzel 100 Yüzü listesine, Candler tarafından düzenlenen ve listeyi oluşturmak için halkın sunduğu önerileri gözden geçiren, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 20 kişilik çeşitli bir grup karar veriyor.

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