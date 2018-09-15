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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

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Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
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Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.
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Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?
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Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!
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Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.
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Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.
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Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.
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Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.
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Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor.
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Bazı yer altı evleri, ilk bakışta sıkıcı gibi düşünülse de oldukça keyifli mekanlar olarak tasarlanmış.
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İşte, birbirinden güzel muhteşem yer altı evleri;
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Cave Pool, Santorini, Yunanistan
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Cave dwelling, Sicilya
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Domus Civita, İtalya
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Mağara Evler, Kapadokya, Türkiye
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House Cave, Sacromonte, İspanya
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Rock houses, İzlanda
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Hogan, Arizona
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Vardezia Mağara Şehri, Gürcistan
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Bad Blumau, Avusturya
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The Brochs of Coigach, İskoçya
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Sala Gümüş Madeni, İsveç
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Kandovan Köyü, İran
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Kandovan Köyü, İran
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Nas montanhas de Fafe, Portekiz
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Nas montanhas de Fafe, Portekiz
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Dietikon, İsviçre
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Malator in Druidstone, Galler
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Taş Ev
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Matmata Köyü, Tunus
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Mağara Evi, Festus, Missouri
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Mağara Evi, Troo, Fransa
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OUTrial Evi, Polonya
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Dune Evi, Atlantic Sahili
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OUTrial Evi, Polonya
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Spiritual Retreat Evi, Seville, İspanya
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Bolton Eco Evi, İngiltere
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Beckham Creek Cave Lodge, Parthenon, Arkansas
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Ailesiyle birlikte yer altında yaşayan ve evin mimarı olan Arthur Quarmby, evini 700 bin pounda satışa sundu.
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İngiltere'nin batısında bulunan Holme Valley'de yer altında inşa edilen ev, görenleri büyülüyor.
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41 sene boyunca ailesiyle birlikte bu özel evde yaşayan Arthur Quarmby, aynı zamanda bu evi tasarlayan kişi. Evde 4 yatak odası, lavabo, havuz ve muhteşem bir teras yer alıyor.
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Yeni sahibini bekleyen evde, muhteşem bir havuz da yer alıyor. Özel olarak tasarlanan ev, 700 bin pounda satılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
yer altı evleri Coober Pedy Avustralya

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