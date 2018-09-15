Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
1 / 120
Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
2 / 120
Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.
3 / 120
Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?
4 / 120
Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!
5 / 120
Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.
6 / 120
Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.
7 / 120
Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.
8 / 120
Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.
9 / 120
Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor.
26 / 120
Bazı yer altı evleri, ilk bakışta sıkıcı gibi düşünülse de oldukça keyifli mekanlar olarak tasarlanmış.
27 / 120
İşte, birbirinden güzel muhteşem yer altı evleri;
28 / 120
Cave Pool, Santorini, Yunanistan
29 / 120
Cave dwelling, Sicilya
30 / 120
Domus Civita, İtalya
31 / 120
Mağara Evler, Kapadokya, Türkiye
32 / 120
House Cave, Sacromonte, İspanya
33 / 120
Rock houses, İzlanda
35 / 120
Vardezia Mağara Şehri, Gürcistan
36 / 120
Bad Blumau, Avusturya
37 / 120
The Brochs of Coigach, İskoçya
38 / 120
Sala Gümüş Madeni, İsveç
39 / 120
Kandovan Köyü, İran
40 / 120
Kandovan Köyü, İran
41 / 120
Nas montanhas de Fafe, Portekiz
42 / 120
Nas montanhas de Fafe, Portekiz
43 / 120
Dietikon, İsviçre
44 / 120
Malator in Druidstone, Galler
46 / 120
Matmata Köyü, Tunus
47 / 120
Mağara Evi, Festus, Missouri
48 / 120
Mağara Evi, Troo, Fransa
49 / 120
OUTrial Evi, Polonya
50 / 120
Dune Evi, Atlantic Sahili
51 / 120
OUTrial Evi, Polonya
52 / 120
Spiritual Retreat Evi, Seville, İspanya
53 / 120
Bolton Eco Evi, İngiltere
54 / 120
Beckham Creek Cave Lodge, Parthenon, Arkansas
55 / 120
Ailesiyle birlikte yer altında yaşayan ve evin mimarı olan Arthur Quarmby, evini 700 bin pounda satışa sundu.
56 / 120
İngiltere'nin batısında bulunan Holme Valley'de yer altında inşa edilen ev, görenleri büyülüyor.
57 / 120
41 sene boyunca ailesiyle birlikte bu özel evde yaşayan Arthur Quarmby, aynı zamanda bu evi tasarlayan kişi. Evde 4 yatak odası, lavabo, havuz ve muhteşem bir teras yer alıyor.
58 / 120
Yeni sahibini bekleyen evde, muhteşem bir havuz da yer alıyor. Özel olarak tasarlanan ev, 700 bin pounda satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum