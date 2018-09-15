Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

1 / 120 Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

2 / 120 Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

3 / 120 Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?

4 / 120 Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!

5 / 120 Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.

6 / 120 Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var.

7 / 120 Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.

8 / 120 Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor.

9 / 120 Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor.

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26 / 120 Bazı yer altı evleri, ilk bakışta sıkıcı gibi düşünülse de oldukça keyifli mekanlar olarak tasarlanmış.

27 / 120 İşte, birbirinden güzel muhteşem yer altı evleri;

28 / 120 Cave Pool, Santorini, Yunanistan

29 / 120 Cave dwelling, Sicilya

30 / 120 Domus Civita, İtalya

31 / 120 Mağara Evler, Kapadokya, Türkiye

32 / 120 House Cave, Sacromonte, İspanya

33 / 120 Rock houses, İzlanda

34 / 120 Hogan, Arizona

35 / 120 Vardezia Mağara Şehri, Gürcistan

36 / 120 Bad Blumau, Avusturya

37 / 120 The Brochs of Coigach, İskoçya

38 / 120 Sala Gümüş Madeni, İsveç

39 / 120 Kandovan Köyü, İran

40 / 120 Kandovan Köyü, İran

41 / 120 Nas montanhas de Fafe, Portekiz

42 / 120 Nas montanhas de Fafe, Portekiz

43 / 120 Dietikon, İsviçre

44 / 120 Malator in Druidstone, Galler

45 / 120 Taş Ev

46 / 120 Matmata Köyü, Tunus

47 / 120 Mağara Evi, Festus, Missouri

48 / 120 Mağara Evi, Troo, Fransa

49 / 120 OUTrial Evi, Polonya

50 / 120 Dune Evi, Atlantic Sahili

51 / 120 OUTrial Evi, Polonya

52 / 120 Spiritual Retreat Evi, Seville, İspanya

53 / 120 Bolton Eco Evi, İngiltere

54 / 120 Beckham Creek Cave Lodge, Parthenon, Arkansas

55 / 120 Ailesiyle birlikte yer altında yaşayan ve evin mimarı olan Arthur Quarmby, evini 700 bin pounda satışa sundu.

56 / 120 İngiltere'nin batısında bulunan Holme Valley'de yer altında inşa edilen ev, görenleri büyülüyor.

57 / 120 41 sene boyunca ailesiyle birlikte bu özel evde yaşayan Arthur Quarmby, aynı zamanda bu evi tasarlayan kişi. Evde 4 yatak odası, lavabo, havuz ve muhteşem bir teras yer alıyor.

58 / 120 Yeni sahibini bekleyen evde, muhteşem bir havuz da yer alıyor. Özel olarak tasarlanan ev, 700 bin pounda satılıyor.

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