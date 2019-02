"Dünyanın en iyi ilk 500"ü arasına 9 Türk üniversitesi girdi

SELMA KASAP - Türkiye'den 9 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 11 kurumdan en az birinin "dünyanın en iyi 500 üniversitesi" listesine girme başarısını gösterdi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren raporda, Türkiye'deki üniversitelerin başarısı belirlendi.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine URAP Laboratuvarı teknik ekibince, üniversiteleri tüm dünya sıralamasında dünyadaki yerlerini topluca görebilmeleri için hazırladığı rapora ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, raporda, üniversite yöneticilerine, akademisyenlere, öğrencilere ve yükseköğretimdeki gelişmeleri takip edenlere yönelik, 2018'de yayımlanan 11 farklı dünya genel sıralamasında 173 Türk üniversitesinin son durumuna yer verildi.

Türk üniversitelerinin 2018'de yer aldığı 11 kuruluş ise Webometrics, SCIMago, US News and World Report, QS, THE, Leiden (CWTS), CWUR, RUR, ARWU, NTU ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı şeklinde sıralandı.