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Dünyanın en iyi kalçası seçildi, Kim Kardashian'ı solladı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amanda Holden ve Susanna Reid, Altın Oran denklemine göre dünyadaki 'en iyi kalçalara' sahip.

Dünyanın en iyi kalçası seçildi, Kim Kardashian'ı solladı

Her ikisi de 49 yaşında olan şarkıcı Amanda Holden ve sunucu Susanna Reid, estetik cerrah Dr. Riccardo Frati tarafından mükemmel Altın Oran'a sahip oldukları gerekçesiyle dünyanın en iyi kalçaları seçildi.

Oyuncu Michelle Keegan ve sunucu Laura Tobin de eski Yunanlılar tarafından fiziksel mükemmelliği ölçmek için geliştirilen bir sistem olan Altın Oran teorisine dayalı olarak yüksek puan aldı.

Frati Kozmetik Cerrahisi'nden Dr. Riccardo Frati, güzelliğin matematiğine göre alt - bel - meme için "mükemmel oranın" 3: 2: 3 olması gerektiğini ve mükemmel üst kalça / alt kalça oranının 6: 4 olduğunu söylüyor. Phi olarak bilinen matematiksel denklem, ideal kalça oranını 3: 2: 3 olarak görür.

Oran, Leonardo Da Vinci tarafından ünlü eseri Vitruvius Adamı'nda mükemmel insan erkek bedeni için kullanılırken, aslında her şeye uygulanabilir.

Buradaki fikir, bir yüzün, vücut kısmının veya odanın oranları 1.62 sayısına ne kadar yakınsa o kadar güzel olur.

ALTIN ORAN'A UYAN KALÇALARIN LİSTESİ HAZIRLANDI

Dr Frati, ünlülerin kalçalarının nasıl eşleştiğini görmek için bir liste hazırladı.

AMANDA HOLDEN

amanda

Dr. Frati'ye göre Amanda Holden Kim Kardashian'ı geçti. Bu yıldızın kalçası 3: 2: 3 Altın Oran denklemi ile bilimsel olarak mükemmel.'

SUSANNA REID VE LAURA TOBİN

Susanna Reid'in ve Laura Tobin'in de mükemmel bir oranı vardı. Dr Frati, her iki TV kişisinin de 3: 2: 3 oranına sahip olduğuna inanıyor.

susanna

Ve şöyle konuşuyor: 'Amanda Holden'a benzer şekilde, Laura ve Susanna kendilerine iyi baktılar ve 3: 2: 3 oranını korudular. Esnek ve görünmelerini sağlamak için haftada 4-6 saat egzersiz yaptıklarını ve sağlıklı yaşam tarzları yaşadıklarını düşünüyorum. Özellikle Susanna, alkolü bıraktığını ve bunun için çok daha iyi göründüğünü açıkladı.'

MICHELLE KEEGAN

Orana göre, Michelle Keegan, bilimsel olarak 'mükemmel' bir kalçaya sahip olan başka bir yıldız. Dr Riccardo Frati şöyle diyor: "Michelle mükemmel 3: 2: 3 figürüne sahip, bazı" ince ayarlamalar "yapmış olabilir, ancak süper sağlıklı bir yaşam tarzı benimsiyor.

LAUREN GOODGER

Kozmetik cerrah Dr Frati ayrıca eski TOWIE yıldızı Lauren Goodger'ın poposu için "mükemmel" altın oran denklemine sahip olduğuna inanıyor.

lauren

Ancak, fotoğraftan fotoğrafa biraz farklı göründüğünü belirtti. 'Şeftali popo' etkisinin altın oran sıralamasını yükseltebileceğini de sözlerine ekledi. Kalça-bel oranı, gelişmiş bir kum saati görünümünde.

BEYONCE

beyonce

Estetik cerrah ayrıca, formül kullanılarak oranlarının 2: 2: 3 olduğunu belirtti. Dr. Frati şöyle diyor: 'Kalçaları onu tanıdığımızdan beridir en çok göze çarpan özelliği. Kemik yapısı hamilelikten sonra değişerek kadınların kalçalarını biraz daha geniş hale getirebileceğinden bu anneliğin bir parçası olabilir. Beyonce'da da bu durum göze çarpıyor.'

KIM KARDASHIAN

kim

Dr Frati, Beyonce'ye benzer şekilde ona 2: 2: 3 denklemi verdi. Frati, Beyonce gibi Kim'in de hamilelik sonrası kalçalarının biraz daha genişlediği görüşünde.

JENNIFER LOPEZ

jlo

Jennifer Lopez’in poposuna da Kim Kardashian’ın ve Beyonce’ninki ile aynı oran verildi. Dr. Frati, 51 yaşındaki Lopez'in poposunun yer çekimine meydan okuduğunu söylüyor. 'J-Lo çok esnek bir 2: 2: 3 oranını koruyor, tüm işlenmiş gıdalardan, şekerlerden, kafeinden ve alkolden kaçınıyor. Hormonlar, kolajen üretimiyle bağlantılıdır ve bunların izlenmesi ve dengelenmesi, yaşamınızın ve görünümünüzün her alanında önemli bir etkiye sahip olabilir.'

PIPPA MIDDLETON

Altın Oran formülüne göre Cambridge Düşesi'nin kız kardeşi Pippa Middleton'da 2: 2: 3 oranına sahip. Dr Frati ekliyor: 'Pippa, 2017 yılında yılın düğününde mükemmel oranla ortaya çıktı. Zamansız, genç ve atletik bir fiziğe sahip.'

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