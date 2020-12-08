Dünyanın en iyi kalçası seçildi, Kim Kardashian'ı solladı

Her ikisi de 49 yaşında olan şarkıcı Amanda Holden ve sunucu Susanna Reid, estetik cerrah Dr. Riccardo Frati tarafından mükemmel Altın Oran'a sahip oldukları gerekçesiyle dünyanın en iyi kalçaları seçildi.

Oyuncu Michelle Keegan ve sunucu Laura Tobin de eski Yunanlılar tarafından fiziksel mükemmelliği ölçmek için geliştirilen bir sistem olan Altın Oran teorisine dayalı olarak yüksek puan aldı.

Frati Kozmetik Cerrahisi'nden Dr. Riccardo Frati, güzelliğin matematiğine göre alt - bel - meme için "mükemmel oranın" 3: 2: 3 olması gerektiğini ve mükemmel üst kalça / alt kalça oranının 6: 4 olduğunu söylüyor. Phi olarak bilinen matematiksel denklem, ideal kalça oranını 3: 2: 3 olarak görür.

Oran, Leonardo Da Vinci tarafından ünlü eseri Vitruvius Adamı'nda mükemmel insan erkek bedeni için kullanılırken, aslında her şeye uygulanabilir.

Buradaki fikir, bir yüzün, vücut kısmının veya odanın oranları 1.62 sayısına ne kadar yakınsa o kadar güzel olur.

ALTIN ORAN'A UYAN KALÇALARIN LİSTESİ HAZIRLANDI

Dr Frati, ünlülerin kalçalarının nasıl eşleştiğini görmek için bir liste hazırladı.