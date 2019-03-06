Dünyanın en pahalı interneti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı?

Peki Türkiye bu listenin kaçıncı sırasında?

Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

İngiltere merkezli Cable firması, internetin olduğu 230 ülkede 1 gigabyte'lık (gb) veri kullanımının ortalama fiyat listesini çıkardı.

Buna göre dünyada internet verisi kullanmanın en pahalı olduğu yerler Afrika ülkeleri Zimbabve ve Ekvator Ginesi olurken, en ucuz ülkeler Hindistan, Kırgızistan ve Kazakistan oldu.

Zimbabve'de 1 gb'lık veri kullanımının ortalama fiyatı, 75,2 ABD Doları ile adeta dudak uçuklatıyor. Bu fiyat Ekvator Ginesi'nde 65,83 ABD Doları.

Hindistan'daki ortalama 1 gb veri kullanımıysa sadece 0,26 dolar. Bu fiyat Kırgızistan'da 0,27, Kazakistan'da 0,49 ve Ukrayna'da ise sadece 0,51 dolar. Bu yönüyle, ortalama veriler göz önüne alındığında Avrupa'da internetin en ucuz olduğu ülke Ukrayna olarak göze çarpıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaysa en ucuz internet 1,16 dolar ile Finlandiya'da. Finlandiya'yı 1,36 dolar ile Batı Avrupa ülkesi Danimarka takip ediyor.

Türkiye ise 230 ülkelik listede 47'inci sırada ve 1 gb veri kullanımının ortalama fiyatı 2,25 dolar. Dünya geneline bakıldığında ortalama fiyat oldukça yüksek: 8,53 dolar.

Listede 224'üncü sırada yer alan Yunanistan ise Avrupa'da veri kullanımının en pahalı olduğu ülke olarak göze çarpıyor. Bu ülkede ortalama 1 gb veri kullanımı 32,71 dolar.