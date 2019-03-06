HABER

Dünyanın en pahalı interneti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2019 11:44 | Son Güncelleme

Dünyanın en ucuz ve en pahalı internet sağlayan ülkeleri belli oldu.

Peki Türkiye bu listenin kaçıncı sırasında?

Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

İngiltere merkezli Cable firması, internetin olduğu 230 ülkede 1 gigabyte'lık (gb) veri kullanımının ortalama fiyat listesini çıkardı.
Buna göre dünyada internet verisi kullanmanın en pahalı olduğu yerler Afrika ülkeleri Zimbabve ve Ekvator Ginesi olurken, en ucuz ülkeler Hindistan, Kırgızistan ve Kazakistan oldu.
Zimbabve'de 1 gb'lık veri kullanımının ortalama fiyatı, 75,2 ABD Doları ile adeta dudak uçuklatıyor. Bu fiyat Ekvator Ginesi'nde 65,83 ABD Doları.
Hindistan'daki ortalama 1 gb veri kullanımıysa sadece 0,26 dolar. Bu fiyat Kırgızistan'da 0,27, Kazakistan'da 0,49 ve Ukrayna'da ise sadece 0,51 dolar. Bu yönüyle, ortalama veriler göz önüne alındığında Avrupa'da internetin en ucuz olduğu ülke Ukrayna olarak göze çarpıyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaysa en ucuz internet 1,16 dolar ile Finlandiya'da. Finlandiya'yı 1,36 dolar ile Batı Avrupa ülkesi Danimarka takip ediyor.
Türkiye ise 230 ülkelik listede 47'inci sırada ve 1 gb veri kullanımının ortalama fiyatı 2,25 dolar. Dünya geneline bakıldığında ortalama fiyat oldukça yüksek: 8,53 dolar.
Listede 224'üncü sırada yer alan Yunanistan ise Avrupa'da veri kullanımının en pahalı olduğu ülke olarak göze çarpıyor. Bu ülkede ortalama 1 gb veri kullanımı 32,71 dolar.
Avrupa geneline bakıldığında Yunanistan'dan sonra en yüksek fiyatlar Malta'da 18,79, Portekiz'de 13,98, Norveç'te 13,21 ve Belçika'da 12,30 dolar olarak göze çarpıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet ucuz Pahalı

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

En çok satış yapan akıllı telefon markaları

En çok satış yapan akıllı telefon markaları

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Kamerası en iyi telefonlar - Ağustos 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Fallout 76’nın çılgın fiyatlı deri ceketi alay konusu oldu

Fallout 76’nın çılgın fiyatlı deri ceketi alay konusu oldu

Şubat ayında piyasaya çıkacak oyunlar

Şubat ayında piyasaya çıkacak oyunlar

Viking temalı hayatta kalma oyunu Dead in Vinland Switch yolcusu

Viking temalı hayatta kalma oyunu Dead in Vinland Switch yolcusu

Dragon Quest’ten Dai Jump Force’a katıldı

Dragon Quest’ten Dai Jump Force’a katıldı

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

Metro Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.