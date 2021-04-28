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  4. Dünyanın en pahalısı! Bu pulun fiyatı dudak uçuklatıyor

Dünyanın en pahalısı! Bu pulun fiyatı dudak uçuklatıyor

28.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 1856 yılında üretilen posta pulu satışa çıkarılıyor. Başkent Londra'da yaklaşık 15 milyon dolara satılması beklenen posta pulunun, 'dünyanın en pahalısı' olma özelliği ile anılıyor.

Dünyanın en pahalısı! Bu pulun fiyatı dudak uçuklatıyor

İngiliz Guyanası’nda 1856 yılında üretilen posta pulu, servet değerinde satışa sunulacak. En eski pul olarak belirtilen posta pulunun başkent Londra'daki Sothebys Müzayede Evi'nde gösterime sunulduğu belirtildi. Haziran ayında açık arttırmada satışa sunulacak pulun, 15 milyon dolarla rekor fiyata satılması bekleniyor.

"POSTA PULLARININ 'MONA LİSA'SI"

Filatelik (posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen isim) Uzmanı David Beech, "Bu pul, posta pullarının 'Mona Lisa'sı gibidir. Bir sentlik pulun esas olarak gazete dağıtımı için kullanıldı.Ve bunların çoğu atılacaktı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize" dedi. Pul, 1873’te İngiliz Guyanası'nda yaşayan İskoç asıllı Vernon Vaughan adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Vaughan’ın amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bu pulu gördüğü ve değerli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle sakladığı ifade edildi.

1980 YILINDA 935 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Söz konusu pulun, 1980 yılında 935 bin dolara (7 milyon 677 bin TL) rekor fiyata satıldığı belirtildi. Alıcının kimliği başta açıklanmazken, daha sonra milyoner John du Pont olduğu ortaya çıktı. Pulun şu anki sahibinin ise ayakkabı tasarımcısı olarak tanınan Amerikalı tasarımcı Stuart Weitzman olduğu bildirildi.

DHA

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