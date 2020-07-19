Dünyanın en sağlam akıllı telefonu

Cat yeni telefonunu dünyanın en sağlam telefonu olarak nitelendiriyor. Fakat telefonu ilgi çekici yapan şey bu değil. Zira Cat’in ürettiği telefonların sağlam olmasına zaten alışığız.

Bu ürünü ilginç kılan özelliği ileri düzey termal kamerası diyebiliriz. Aslen Cat S61 modelinde de termal kamera mevcuttu. Lakin çok kullanışlı değildi. S62 Pro ile gelen termal kamera ise elektrik hatlarındaki kaçakları gösterebilecek kadar ileri düzey özelliklere sahip.

Genel itibariyle telefonun özellikleri netleşmiş değil. Fakat S62 Pro da selefi gibi orta segment Qualcomm üretimi olan bir yonga seti ile gelecektir.

Telefonun fiyatı henüz netleşmiş olmasa da sızdırılan bilgiler 700 sterlin civarlarında etiketleri işaret ediyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. S62 Pro modelinde IP68 sertifikasının yanı sıra MIL – STD – 810H sertifikası da bulunuyor. Yani neresinden tutarsanız tutun, son derece sağlam bir telefonla karşı karşıyayız.

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