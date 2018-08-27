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Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 02:56 | Son Güncelleme

Numbeo şehirlerin sağlık endekslerini açıkladı. Türkiye'den listeye dört şehir girdi.

Bir de ilk 5'te tahmin edemeyeceğiniz bir şehir var...

İlk 5'te Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz o şehir

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20- Brüksel, Belçika
2 / 24

19- Lahey, Hollanda
3 / 24

18- Bangkok, Tayland
4 / 24

17- Madrid, İspanya
5 / 24

16- Edinburgh, İskoçya
6 / 24

15- Minneapolis, ABD
7 / 24

14- Canberra, Avustralya
8 / 24

13- Hamburg, Almanya
9 / 24

12- Tokyo, Japonya
10 / 24

11- Brisbane, Avustralya
11 / 24

10- Hamilton, Kanada
12 / 24

9- Valensiya, İspanya
13 / 24

8- Nijniy Novgorod, Rusya
14 / 24

7- Münih, Almanya
15 / 24

6- Leeds, İngiltere
16 / 24

5- Bursa, Türkiye
17 / 24

4- Taipei, Tayvan
18 / 24

3- Seul, Güney Kore
19 / 24

2- Glasgow, İskoçya
20 / 24

1- Chiang Mai, Tayland
21 / 24

56- İzmir, Türkiye
22 / 24

89- Ankara, Türkiye
23 / 24

94- İstanbul, Türkiye
24 / 24

Son sırada... 199- Bakü, Azerbaycan
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