KADIN

Dünyanın en seçkin modacılarının çılgına döndüğü 9 model

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Moda dünyası sürekli değişiyor ve sıkça yeni yüzler ortaya çıkıyor. Ancak izleyicilerin dikkatini sadece belli bir karizması ve enerjisi olan kişiler çekiyor. İşte moda dergilerinin kapaklarını süsleyen ve moda dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan 9 model.

Dünyanın en seçkin modacılarının çılgına döndüğü 9 model

KRIS GRIKAITE

1

Kristina 17 yaşında, Rusya Omsk'ta doğdu ve orada büyüdü. Keşfedildiğinde doğru zamanda doğru yerdeydi. İtalya'nın moda devi Prada'nın CEO'su Miuccia Prada tarafından keşfedilen Kristina moda dünyası için oldukça etkileyici bir yüze sahipti. Miuccia Prada, kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu moda dünyasında kuşkusuz çok sık görülen bir şey değil.

ADWOA ABOAH

2

Kadın modellerin bu saç şeklinde olmaları oldukça nadir görülür, ancak tasarımcıların bu olağandışı kıza dikkat etmesini sağlayan özellik tam olarak budur. Adwoa, models.com'a göre “en umut verici model.” Bella, Gigi Hadid ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’den daha fazla talep görüyor. Adwoa, sık sık abartılı, cesur fotoğraflar paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

DIANA SILVERS

3

Diana'nın etkili bakışları ve doğal oluşu onu moda dünyasında vazgeçilmez kılıyor. Modelliğin yanında fotoğrafçılık da yapan genç kız kamera arkasında çalışmaya daha sıcak bakıyor.

ASHLEY GRAHAM

4

İnce bir bedene sahip olmaması podyumda yürümesini ya da dergilere kapak olmasını engellemiyor. Onun bu özelliği onu büyüleyici ve etkili kılıyor. TV programlarında başrol oynayan Ashley, moda markalarının en çok çalışmak istediği isimlerden.

MICA ARGANARAZ

5

Prada tarafından sevilen bir başka model Arjantinli model Mica Arganaraz. Tasarımcılar onu ilham perisi olarak adlandırıyor. Sırrının sadeliği, karizması ve enerjisinde yattığını söylüyorlar.

STELLA LUCİA

6

Givenchy Moda Evi tarafından fark edilen Stella kısa sürede güzelliği ile diğer tasarımcıların da dikkatini çekti. Stella, 18 yaşında olmasına rağmen kariyerine birçok moda şovu ve dergi kapağı sığdırmayı başarabilmiş.

IMAAN HAMMAM

7

Imaam'ın Mısırlı babasından ve Faslı annesinden devraldığı egzotik güzelliğe ve doğal çekiciliğe direnmek zor. Portföyünde birçok moda çekimi ve gösteri değil, aynı zamanda Victoria’s Secret'ın moda şovunda yer alması da bulunuyor. Onun için Naomi Campbell'in yerini alacağı iddia ediliyor.

VİTTORİA CERETTİ

8

Bu İtalyan kız Dolce & Gabbana, Armani ve Chanel gibi markalar için ilham kaynağı oldu. 14 yaşından beri mankenlik yapıyor ve şuan sadece 18 yaşında süpermodel olma yolunda ilerliyor.

KAİA GERBER

9

90'lı yılların efsanevi süpermodeli Cindy Crawford'ın kızı olan Kaia, güzellik, zerafet ve çalışkanlığıyla moda dünyasını fethediyor.

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