Dünyanın en seçkin modacılarının çılgına döndüğü 9 model

KRIS GRIKAITE

Kristina 17 yaşında, Rusya Omsk'ta doğdu ve orada büyüdü. Keşfedildiğinde doğru zamanda doğru yerdeydi. İtalya'nın moda devi Prada'nın CEO'su Miuccia Prada tarafından keşfedilen Kristina moda dünyası için oldukça etkileyici bir yüze sahipti. Miuccia Prada, kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu moda dünyasında kuşkusuz çok sık görülen bir şey değil.

ADWOA ABOAH

Kadın modellerin bu saç şeklinde olmaları oldukça nadir görülür, ancak tasarımcıların bu olağandışı kıza dikkat etmesini sağlayan özellik tam olarak budur. Adwoa, models.com'a göre “en umut verici model.” Bella, Gigi Hadid ve Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber’den daha fazla talep görüyor. Adwoa, sık sık abartılı, cesur fotoğraflar paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

DIANA SILVERS

Diana'nın etkili bakışları ve doğal oluşu onu moda dünyasında vazgeçilmez kılıyor. Modelliğin yanında fotoğrafçılık da yapan genç kız kamera arkasında çalışmaya daha sıcak bakıyor.

ASHLEY GRAHAM

İnce bir bedene sahip olmaması podyumda yürümesini ya da dergilere kapak olmasını engellemiyor. Onun bu özelliği onu büyüleyici ve etkili kılıyor. TV programlarında başrol oynayan Ashley, moda markalarının en çok çalışmak istediği isimlerden.