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‘Dünyanın en seksi sporcusu’ olarak anılıyordu! Pistlere ara verdiğini duyurdu

06.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Alman atlet Alica Schmindt, sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendisine ait bir YouTube kanalı bulunan Schmindt, spor kariyerine ara vererek 'Who knows something like that?’ isimli televizyon programında yer alacağını duyurdu.

‘Dünyanın en seksi sporcusu’ olarak anılıyordu! Pistlere ara verdiğini duyurdu

'Dünyanın en seksi sporcusu' Alica Schmidt, televizyonda yeni bir kariyer oluşturmak için spora ara vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Schmidt, hit Alman şovu olan 'Who knows something like that?’ programında yer alacağını duyurdu. Sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılanan haberin sonrasında hayranları Schmidt’in yeni kariyerine dair olumlu yorumlar yaptı.

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SAKATLIĞINDAN SONRA UZAKLAŞTI

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Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlarda sakatlanan Schmindt sosyal medyadan yaptığı açıklamasında hayranlarına teşekkür etmişti. Schmindt, “Pek çok şey öğrenebildim ve önümüzdeki yıllarda atletik kariyerimin beni nereye götüreceğini sabırsızlıkla bekliyorum. İnanılmaz desteğiniz için her birinize ne kadar teşekkür etsem az” dedi.

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Atlet kariyerini çok sevdiğini ancak 2022 yılında geri dönmeden önce pistten uzaklaştığını belirten Schmindt, Almanya’daki 'Who knows something like that?’ isimli şov programının çekimlerinden bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine müjdeyi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Almanya
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