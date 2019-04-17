Dünyanın en sevimli ancak tehlikeli yaramazlığı! İki kardeş birbirlerinin saçını tıraş edince bakın neler oldu?

İşe gitmeye hazırlanan ABD'li anne Stephanie Plucknette, çocuklarının kaşla göz arasında yaptığı yaramazlığa şahit oldu ancak iş işten çoktan geçmişti.

Evdeki tıraş makinesini keşfeden iki kardeş, oldukça tehlikeli olabilecek bir yaramazlığına imza attı. Birbirlerinin saçlarını kesen kardeşler elektrikli tıraş makinesiyle birbirlerinin saçlarını rastgele tıraş ettiler.

Gördüğü manzara karşısında göz yaşlarına boğulan anne, çocuklarına bir şey olmadığını görünce derin bir nefes aldı.

Ve Eloise'ye yeni saçlarını beğenip beğenmediğini sordu. Küçük kızın yanıtı 'hayır' oldu.

Anne bu kez, abi Teddy'e bunu neden yaptığını sordu. Cevabı oldukça komik: ''Bunu yapmamdan çok hoşlandığını söyledi ve ben de yaptım. Sana göstermek istedik.''

Stephanie Instagram'da çektiği videoyu paylaştı ve hızlı bir şekilde viral oldu. Kafalarını felakete dönüştüren bu çocuklara bakmak üzücü olsa da, birçok insan komik buldu.

Çocuklarının üzüldüğünü fark eden anne durumu sakince yatıştırarak, kardeşlere saçlarının tekrar uzayacağını söyledi.



