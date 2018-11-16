Dünyanın en soğuk yeri! Donmak üzereyken bu halde kurtarıldı

Öyle ki beslenmek için yem arayan bir at biraz daha geç kalınmış olsa donarak ölecekti. Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, otlak alanda dolaşan at donmuş suyun içine düştü. Donma tehlikesi geçiren atın yardımına Acil Durum Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ekipler yetişti.

Sibirya'da bulunan Yakutsk dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri. Termometrelerin kimi zaman eksi 67'yi gördüğü köyde yerel halkın kirpikleri dahi soğuktan buz tutuyor. Bu aylarda eksi 30'ları gören köyde geçtiğimiz gün beslenmeye çalışan bir at az daha donuyordu.

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutsk'da geçtiğimiz cuma günü yemek yemek için otlak alanda dolaşan bir at donmuş suyun içine düşerek donma tehlikesi geçirdi.

Az daha ölecek olan at Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı olan AKASTS EMERCOM ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kendini sudan çıkarmaya çalışırken debelenen at soğuktan bitkin düşse de arama kurtarma ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri paylaştıkları fotoğrafların altına atın durumunun iyi olduğunu ve çiftliğine geri döndüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan toprakları Sibirya'nın Yakutsk şehrindeki 500 nüfuslu Oymyakon köyü dünyanın en soğuk yeri.

1920'li yıllarda Ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy 1933'teki soğuk rekorunu bu yılın başlarında eksi 62 derece ile tazeledi.

Gün içinde eksi 67'ye kadar düşen hava sıcaklıklarıyla soğuktan termometrelerin kırıldığı köyde ocak ayının en yüksek sıcaklığı eksi 59 oldu.