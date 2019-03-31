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Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, dördüncü kez oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1052 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü kez oy kullandığını söyledi.Belediye başkanı ve muhtarı seçmek için geldiğini söyleyen Gelgi, “Burada dördüncü oy kullanışım.

Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, dördüncü kez oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.
Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokuluna gelerek 1052 nolu sandıkta oyunu kullanan Rümeysa Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü kez oy kullandığını söyledi.
Belediye başkanı ve muhtarı seçmek için geldiğini söyleyen Gelgi, “Burada dördüncü oy kullanışım. Yeni seçilecek olan belediye başkanımızın özellikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan kişiler için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum. Ben sürekli artık evden çıkan biriyim. Evden çıkma imkanı bulunmayan insanlar için seyyar sandık onlara gidiyor. Ben dışarı çıkıp oy kullanmaktan mutluyum. Her alanda her konuda belediye hizmetlerini en iyi şekilde kim gerçekleştirebilecekse o kazanır, diliyorum” dedi.

Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

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