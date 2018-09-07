'Dünyanın en yalnız ördeği' horozlar tarafından taciz ediliyor

Sputnik'in haberine göre yerel halk tarafından bakımı üstlenilen yalnız ‘Ördek Trevor', yuva bulamamaktan ve horozların tacizinden muzdarip.

Niue'ye gelmeyi nasıl başardığı tam olarak çözülemeyen ‘Ördek Trevor'ın adanın fazla yağış alamaması ve yaz aylarında görülen kuraklık nedeniyle yuvasız kalabileceği tahmin ediliyor. Genellikle çeşitli su birikintilerinin etrafında yaşadıkları bilinen ördekler için su birikintileri doğal beslenme alışkanlıklarını devam ettirebilmeleri için kritik öneme sahip.

ADANIN KURAK OLMASI YAŞAM ALANINI TEHDİT EDİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Niue Turizm Ofisi Başkanı Felicity Bollen, " İnsanlar Trevor için endişeleniyor çünkü çok fazla yağmur alan bir bölge değiliz, bu yüzden Trevor'ın yaşadığı gölet kuruyor. Ördek Trevor'ın yaşadığı göletin kurumaması için halk arasında kolektif bir çaba var. İnsanlar, konteynırlar ile Trevor'ın bulunduğu gölete su taşıyor" açıklamasında bulundu. Adanın itfaiye ekibinin de Trevor hakkında bilgilendirildiği ve herhangi bir acil durumda müdahale etmeye hazır oldukları belirtildi.