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'Dünyanın en yalnız ördeği' horozlar tarafından taciz ediliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ördeklerin doğal yaşam alanları arasında yer almayan Güney Pasifik adası Niue’de ortaya çıkan 'Ördek Trevor' için yerel halk seferber oldu.

'Dünyanın en yalnız ördeği' horozlar tarafından taciz ediliyor

Sputnik'in haberine göre yerel halk tarafından bakımı üstlenilen yalnız ‘Ördek Trevor', yuva bulamamaktan ve horozların tacizinden muzdarip.

Niue'ye gelmeyi nasıl başardığı tam olarak çözülemeyen ‘Ördek Trevor'ın adanın fazla yağış alamaması ve yaz aylarında görülen kuraklık nedeniyle yuvasız kalabileceği tahmin ediliyor. Genellikle çeşitli su birikintilerinin etrafında yaşadıkları bilinen ördekler için su birikintileri doğal beslenme alışkanlıklarını devam ettirebilmeleri için kritik öneme sahip.

ADANIN KURAK OLMASI YAŞAM ALANINI TEHDİT EDİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Niue Turizm Ofisi Başkanı Felicity Bollen, " İnsanlar Trevor için endişeleniyor çünkü çok fazla yağmur alan bir bölge değiliz, bu yüzden Trevor'ın yaşadığı gölet kuruyor. Ördek Trevor'ın yaşadığı göletin kurumaması için halk arasında kolektif bir çaba var. İnsanlar, konteynırlar ile Trevor'ın bulunduğu gölete su taşıyor" açıklamasında bulundu. Adanın itfaiye ekibinin de Trevor hakkında bilgilendirildiği ve herhangi bir acil durumda müdahale etmeye hazır oldukları belirtildi.

ADAYA NASIL ULAŞTIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Trevor'ın adaya nasıl ulaştığı gizemini korurken, iki teori ön plana çıkmakta. Trevor'ın fırtına sırasında yolunu kaybederek adaya geldiği düşünülürken, bir diğer teori ise taşındığı gemiden ada yakınlarında denize düştüğü yönünde.

Konu hakkında açıklama yapan Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Sözcüsü Trevor Mallard, Trevor'ı Yeni Zelanda'ya yerleştirme çabalarının devam ettiğini belirtti. Mallard, Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya yerleşmelerine izin vermeyerek Nauru'da gözaltında tutuğu çocuklara atıfta bulunarak, " Umutsuzca ihtiyacı olan çocuklara izin vermeyip, bir ördeğe verseler bu durum oldukça ironik olurdu" yorumunda bulundu.

FAZLA İLGİ BAŞINA İŞ AÇTI

Herhangi bir ördek türünün yaşamadığı Güney pasif adası Niue'de bu yılın başlarında yerel halk tarafından bulunan ‘Ördek Trevor', turistler tarafından yoğun ilgi görmüş ve adanın sembolü haline gelmişti.

Öte yandan, Ördek Trevor'ın turistler ve yerel halk tarafından beslendiğini fark eden bir horozun, Trevor'ı kovalamaya ve rahatsız etmeye başladığı belirtildi.
Niue Turizm Ofisi Başkanı Bollen, ‘Ördek Trevor'ın bu denli popüler olmasının sebebini adanın hayvan türleri açısından zengin olmayışın bağladı.

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