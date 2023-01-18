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Dünyanın en yaşlı insanıydı! Fransız rahibe Lucile Randon 118 yaşında öldü

18.01.2023 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Dünyanın en yaşlı insanı' unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. 2021'de Kovid-19 da geçiren Randon'un uzun zamandır ölümü arzuladığı belirtildi.

Dünyanın en yaşlı insanıydı! Fransız rahibe Lucile Randon 118 yaşında öldü

Fransız basınındaki haberlere göre, Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

"DUAYEN HEMŞİRE ANDRE"

Yetkililer, “Duayen hemşire Andre” olarak da anılan Rahibe Randon’un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı. (AA)

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