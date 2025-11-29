Dünyanın en yaşlı modeli: 92 yaşında! Güzelliğin sırrını açıkladı

Dünyanın en yaşlı çalışan modeli olarak tanınan Carmen Dell’Orefice, sadece 13 yaşındayken bir otobüste keşfedildi. İlk başta moda dünyasıyla tanışması pek de başarılı değildi; test çekimleri pek bir karşılık bulmadı.

Ancak kader onu çok farklı bir yere götürdü. Sadece iki yıl sonra, 15 yaşındayken ünlü fotoğrafçı Erwin Blumenfeld’in favori modeli olduktan sonra Vogue dergisinin kapağında yer aldı.

ZORLU BİR ÇOCUKLUK VE MÜCADELE DOLU YILLAR

New York’ta annesiyle büyüyen Dell’Orefice’un çocukluğu hiç kolay geçmedi. Aile ekonomik olarak zor günler geçiriyordu ve Carmen, öyle bir noktaya gelmişti ki, fotoğrafçılar elbiseleri iğneleyip bedenini doku ile doldurmak zorunda kalıyordu. Evlerinde telefon bile yoktu; Vogue, çekimler için ona haber ulaştırmak amacıyla koşucular göndermek zorunda kalıyordu. Modellik işleri aileyi geçindirmeye yetmediği için Carmen ve annesi, geçimlerini sağlamak için terzilik de yapıyordu.

KÖTÜ EVLİLİKLER VE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMA MÜCADELESİ

Kişisel hayatı da kolay değildi. 1950’lerin başında Bill Miles ile evlendi; ancak eşi, Carmen’in kariyerini sömürerek onun ajans çeklerini kendisi aldı ve ona sadece 50 dolarlık bir harçlık bırakıyordu. Bu evlilik kısa sürdü. Daha sonra fotoğrafçı Richard Heimann ile evlendi, ancak Carmen 1958’de modellikten emekli olunca evlilikleri de sona erdi.

YENİDEN MODELLİK DÜNYASINA DÖNÜŞ

Maddi sıkıntılar Carmen’i 1978’de modelliğe geri dönmeye itti. Kısa sürede yeniden moda dergilerinin kapaklarında yer almaya başladı. O günden bu yana dergilerde, reklam kampanyalarında ve defilelerde yer alarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. 92 yaşında olmasına rağmen durmaya niyeti yok.

Dell’Orefice, "Erkekler ve kadınlar kendilerine özen göstermeli ve kendilerini sevmeli. Güzelliği korumanın sırlarından biri, bir bebeğe yaptığınız gibi kendinizi beslemek ve sevmektir. Kendimize şefkat göstermeli, kendimizi sevmeli ve bu enerjiyi kendimize vermeliyiz."

YAŞ SADECE BİR RAKAM

2022 yılında 91 yaşında cesur bir fotoğraf çekiminde çıplak poz veren Carmen, geçen yıl Çekya, Hindistan ve Çin gibi dergilerin kapaklarını süsledi. Carmen Dell’Orefice, yaşın sadece bir sayı olduğunu ve bazı insanların gerçekten de şarap gibi yaşlandığını kanıtlamaya devam ediyor.

2019’da 96 yaşındaki Alice Pang, Asya’nın en yaşlı moda modeli olarak tanıtılmıştı; ancak Alice modelliğe 93 yaşında başladığı için deneyimsiz sayılıyordu. Carmen ise onlarca yıllık deneyimiyle hala aktif olarak modellik yapıyor ve bu unvanı fazlasıyla hak ediyor.