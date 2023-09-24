Dünyanın gözü bu iki kritik tarihte! 26 Eylül ve 5 Ekim...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 26 Eylül'de Brüksel'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın katılımıyla bir görüşme yapılacak.

KRİTİK GÖRÜŞME 5 EKİM

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Hacıyev ile Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.

5'Lİ TOPLANTI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Ermenistan kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarından operasyon sonrasında sivil nüfusa baskı yapıldığı iddia edilmişti. Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.

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