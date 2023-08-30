Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Japon başbakan Fumio Kishida endişeleri gidermek için kameralar karşısında böyle yedi

2011 yılında meydana gelen deprem ve ardından gelen tsunami nedeniyle Fukuşima Nükleer Santrali büyük hasar almıştı ve canlı yayında şiddetli patlamalar gerçekleşmişti. Fukuşima’da biriken atık su 12 yılın ardından Pasifik Okyanusu’na salınmaya başlanmıştı. Japonya, trityum dışındaki radyonüklitlerin çoğunun, su boşaltılmadan önce bir arıtma işlemi yoluyla sudan çıkarıldığını iddia etti ancak eleştiriler de beraberinde geldi. Çin, Fukuşima bölgesinden elde edilen deniz ürünleri ticaretini insan sağlığına zararlı olacağı gerekçesiyle yasaklayacağını açıklamıştı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima nükleer kazası sonrasında okyanusa bırakılmaya başlanan atık su eleştirilerine bölgeden gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi.

KAMERALAR KARŞISINDA YEDİ

Fukuşima nükleer santralinin depolanan suyunun temizlenerek okyanusa boşaltılmaya başlanmasıyla gündeme gelen çevre kirliliği eleştirilerine, Çin’in bölgeden deniz ürünleri ihracatına yasak getireceğini açıklaması eklenmişti.

Japonya hükümeti tarafından bugün “Söylentileri durdur” etiketiyle paylaşılan görüntülerde Başbakan Kishida ve üç Bakan, Fukuşima bölgesinden geldiği belirtilen deniz ürünlerini yiyerek son günlerde gündem olan eleştirilere karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLERİ DE PAYLAŞTI

Başbakanlıktaki toplantının ardından nükleer politikadan sorumlu Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Başbakan Kishida'nın Fukuşima'da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, pisi balığı ve ahtapottan oluşan sashimi yediğini söyledi.

Başbakan Kishida, deniz ürünleri yediği yemeğin görüntülerini “Fukuşima'dan gelen malzemeler, Japon yemekleri çok lezzetli!” açıklamasıyla tekrar paylaştı. Başbakanlık, deniz ürünleri tüketimini artırmayı amaçlayan kampanyaya başladıklarını ayrıca belirtti. (DHA)