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    4. Engelli adama akılalmaz işkence! Resmen kendi evinde esir hayatı yaşadı...“Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    Engelli adama akılalmaz işkence! Resmen kendi evinde esir hayatı yaşadı...“Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    30.08.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    40 yaşında engelli bir birey olan Tom Somerset-How gerçekler ortaya çıkana kadar eşi ve yatılı bakıcısının kendisine uyguladığı işkence dolu 4 yılı anlattı. Serebral palsi hastası olan ve 24 saat bakıma ihtiyaç duyan Tom Somerset-How eşi ve yatılı bakıcısının bir ilişki yaşadığını söyleyerek zamanının %95’inde pis yatağında mahsur bırakıldığını dile getirdi.

    İngiltere’nin Portsmouth bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Tom Somerset-How isimli bir adam serebral palsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı bir hayat sürdürüyor. Eşi Sarah kocasının bakımında tek başına zorlandığını söyleyerek yatılı bakıcı olarak George Webb’i işe aldı. Sarah ve bakıcı George arasında duygusal bir ilişkinin başlaması üzerine yıllarca karısı tarafından rehin tutulduğunu dile getiren koca Tom dört yıllık çilesinden söz etti.

    1 YIL BOYUNCA DİŞLERİNİ FIRÇALAMASINA İZİN VERMEDİLER

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    2016 ile 2020 yılları arasında bakıcısı ve eşi tarafından kötü muamaleye maruz kaldığını dile getiren Tom mahkemeye verdiği ifadesinde ikilinin 1 yıl boyunca dişlerini fırçalamasına izin vermediğini, haftada sadece 1 kez banyo yapabildiğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yeterli derece beslenemediğini söyledi.

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    Kendisine ulaşmaya çalışan aile üyeleriyle karısı Satah’ın konuştuğunu dile getiren Tom, devletin engelli bakımı için verdiği aylık maaşı da bakıcının aldığı belirtti. Hijyenik koşullardan tamamen uzakta bir odada tutulduğunu belirten Tom eşi ve bakıcının cinsel ilişki seslerini dinlemek zorunda bırakıldığını sözlerine ekledi.

    POLİSE HABER VERMEYİ BAŞARDI

    MailOnline’a yaşadığı kabus dolu yılları anlatan Tom, “Bunun benim hayatım olduğunu gerçekten düşündüğüm anlarda intihar etmek istedim. Ancak yardım olmadan bunu bile başamarayacak durumdaydım. Bu dört yıl içinde yaşadığım her şey kendimle ilgili hislerimi daha da güçlendirdi; fiziksel olarak dünyaya çıkamayacak kadar engelli ama bilişsel olarak bir bakım evinde olamayacak kadar zekiydim” dedi.

    Tom ikilinin dikkatinin dağıldığı bir anda alarma basarak polise haber vermeyi başardı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken çift 11’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    İngiltere işkence

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