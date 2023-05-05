HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın gözü orada! Londra'da taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı

Dünyanın gözü orada! Londra'da taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı

05.05.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da Kral III. Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı.

Dünyanın gözü orada! Londra'da taç giyme töreni için hazırlıklar tamamlandı

İngiltere'de Kralı III. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıklarda sona gelindi. İngiltere genelinde büyük bir etki oluşturacak törene Londra halkı büyük ilgi gösteriyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak taç giyme töreni için bir gün öncesinden geçiş töreninin yapılacağı alanda beklemeye başlayan çok sayıda İngiliz, tarihi ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşayacak.

Kraliçe Elizabeth’in Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles'ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. İngiltere’de iş yerleri, evler ve sokaklara Kral Charles’ın fotoğrafları asılırken, Buckingham Sarayı’nın çevresi de süslenerek tören için hazırlandı. Taç giyme töreni hazırlıkları çerçevesinde Westminster Katedrali, Big Ben Saat Kulesi ve Parlamento Binası kraliyet ailesini anmak için yansıtılan görüntülerle aydınlatıldı. Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Kral Charles, 64 yıl veliaht olarak beklediği tahta düzenlenen törenle yarın çıkacak. Kral, Buckingham Sarayı’ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından Westminster Katedrali’ne ulaşacak ve burada yapılan törenle taç giyecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremlin'e dron saldırısı Putin'in damarına bastı! Rusya gerilimi başka boyuta taşıyor: Sıradaki hamleyi açıkladı! Kremlin'e dron saldırısı Putin'in damarına bastı! Rusya gerilimi başka boyuta taşıyor: Sıradaki hamleyi açıkladı!
Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajıErdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı
IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.