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Dünyanın ilk dijital NFT evi 'Mars House', 515 bin dolara alıcı buldu!

24.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital sanatçı Krista Kim, dünyanın ilk dijital NFT evi olarak adlandırdığı Mars House adlı eserini satışa çıkardı. Sanatçı, NFT eseri için yapılan 288 Ethereum'luk (yaklaşık 515 bin dolar) teklifi kabul etti.

Dünyanın ilk dijital NFT evi 'Mars House', 515 bin dolara alıcı buldu!

NFT eserlere olan ilgi artmaya devam ederken, bir yandan bu alanda büyük satışlar gerçekleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'su Jack Dorsey, ilk tweet'ini NFT olarak satışa çıkartmıştı hatırlarsanız. Bu tweet tam 2,9 milyon dolar karşılığında bir Türk'e satıldı. Ayrıca Tarık Tolunay isimli bir dijital sanatçı da ilk NFT eserini 20 Ethereum karşılığında sattı. Şimdi ise yine bir dijital sanatçı olan Krista Kim, 'Mars House' adıyla dünyanın ilk dijital NFT evini satışa sundu.

3 BOYUTLU BİR DİJİTAL DOSYADAN OLUŞAN EV: MARS HOUSE

Mars House, aslında gerçekten de dijital bir ev. "Dünyanın ilk NFT dijital evi" olarak tanımlanan Mars House, sanal gerçeklikte deneyimlenebilen 3 boyutlu bir dijital dosyadan oluşuyor. Sanatçı tarafından yapılan renkli renk geçişleri evin zeminini ve tavanını kaplıyor. 'Mars House', artırılmış gerçeklik (AR) ortamı oluşturma için kullanılan uygulamalar sayesinde gerçek dünyadaki bir konuma yerleştirilebiliyor.

NFT ev

KRİPTO PARA KARŞILIĞINDA SATILDI

Bir platform üzerinden satışa çıkan dünyanın ilk NFT dijital evi, kısa sürede ilgi görmeyi başardı. Satış için teklifler başlayan 'Mars House', son olarak kripto para karşılığında satıldı. Krista Kim, platformdaki bilgilere göre, 288 Ethereum'luk teklifi (yaklaşık 515 bin dolar) kabul etti. Mars House'un alıcısına eserin dijital bir 3D dosyası gönderilecek.

NFT dijital ev

'KÜRESEL BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ YARATACAK'

Krista Kim, CNN'e verdiği demeçte ise "Sanat, NFT'ler, kripto para birimleri... Dijital varlıklarla nasıl yaşayacağımıza dair bu kapsamlı değişiklikler ve fikirler gerçeğe dönüşüyor. Bunlar, küresel bir paradigma değişimi yaratacak.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mars
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