HABER

Dünyanın ilk HIV-pozitif sperm bankası Yeni Zelanda'da açıldı

27.11.2019 18:54 | Son Güncelleme

HIV pozitif olan bağışçılar için dünyanın ilk sperm bankası, hastalıkla ilgili önyargılarla mücadele amacıyla Yeni Zelanda'da açıldı. Bulaşılık düzeyleri tespit edilemeyecek seviyede düşük olan üç HIV pozitif erkek, şimdiden sperm bankasına bağışta bulundu.

Dünyanın ilk HIV-pozitif sperm bankası Yeni Zelanda'da açıldı

HIV pozitif sperm bağışçıları için dünyanın ilk HIV pozitif sperm bankası, hastalıkla ilgili önyargılarla mücadele amacıyla Yeni Zelanda'da açıldı.

Tedavi ile viral yükü tespit edilemeyecek seviyede düşürülmüş olan üç HIV pozitif erkek, şimdiden sperm bankasına bağışta bulundu.

Bu durum, kandaki virüs seviyesinin, cinsel ilişki ya da doğumla geçemeyecek kadar düşük düzeylerde olması anlamına geliyor.

Sperm Pozitif adlı proje, 1 Aralık'taki Dünya Aids Günü öncesi üç hayır kuruluşu tarafından uygulamaya geçirildi.

Body Positive Yeni Zelanda Aids Vakfı ve Positive Women Inc adlı kuruluşlar, projenin, HIV'nin nasıl bulaştığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve hastalığı taşıyanlara karşı önyargıları azaltmasını umuyor.

Sperm bankası, tüm bağışçılarının HIV pozitif olduklarının olası taliplere açıkça söyleneceğini açıkladı. Ancak aynı zamanda başarılı bir tedaviyle virüsün doğacak çocuklara geçmesinin önlenebileceği de olası taliplere anlatılacak.

Üç bağışçıdan biri olan Ramien Rule-Neal, Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, iş yerinde HIV pozitif olduğunu açıkladığında zorbalığa maruz kaldığını ve sonunda işten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

HIV'li bağışçı aynı zamanda iki çocuk babası

Rule- Neal "Bilim, ilaç tedavisi ile hastalığı bulaştırmayacak seviyeye gelebileceğinizi söylüyor. Birçok HIV kadın arkadaşımın çocuk saahibi olduklarını gördüm. Bilim ve ilaçlar size bu yeteneği geri veriyor" dedi.

1999'da HIV pozitif teşhisi konulan Rule-Neal evli, iki çocuk babası ve üç torunu var.

HIV virüsünün vücutta kendini kopyalamasını önleyen Antiretroviral terapi, kandaki virüs miktarını tespit edilemez düzeylere indirebiliyor.

Ancak HIV hala dünyanın en büyük kamu sağlığı sorunlarında biri. Geçen yıl yaklaşık 38 milyon kişi bu hastalığa yakalandı.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
İran Dışişleri Bakanı Taleban Heyetiyle Görüştüİran Dışişleri Bakanı Taleban Heyetiyle Görüştü
Ülke beşik gibi! Bir büyük deprem dahaÜlke beşik gibi! Bir büyük deprem daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Kosova Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı

Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha

Ülke beşik gibi! Bir büyük deprem daha

Çok ilginç iddia: Mars'ta böcek bulundu

Çok ilginç iddia: Mars'ta böcek bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tuvaletler bozuldu: Astronotlar bez kullanmak zorunda kalabilir

Tuvaletler bozuldu: Astronotlar bez kullanmak zorunda kalabilir!

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi

ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakledildi

İğrenç olay! 12 yaşındaki yeğenine cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç olay hastanede ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.