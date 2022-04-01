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Dünyanın ilk Lightning girişli Android telefonunu ürettiğini söyledi! Bu işte bir terslik var

01.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ken Pillonel isimli bir mühendis, dünyanın ilk iPhone'ların girişi olarak bilinen Lightning bağlantı noktasına sahip Android telefonunu yaptı. Pillonel, daha önce dünyanın ilk USB-C girişli iPhone'unu üretip açık artırma yoluyla satışa sunmuştu.

Dünyanın ilk Lightning girişli Android telefonunu ürettiğini söyledi! Bu işte bir terslik var

iPhone 5'ten beri piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri Lightning adı verilen bir bağlantı noktası ile geliyor. Ancak pek çok kullanıcı, Apple'ın artık yavaş yavaş endüstri standardı haline gelmeye başlayan USB-C'ye geçmesini istiyor. Bu istekleri dikkate alan Ken Pillonel isimli bir mühendis ise 2021'de çalışan bir USB-C bağlantı noktasına sahip dünyanın ilk iPhone'unu yapmıştı. Şimdi Pillonel'in "dünyanın ilk USB-C ile çalışan iPhone'u" projesini tersine çevirdiği ve dünyanın ilk Lightning girişli Android telefonunu ortaya çıkardığı bildirildi.

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Engadget'ın haberine göre Pillonel, bir Samsung Galaxy A51'e iPhone'un bağlantı noktası Lightning'i port etmeye başardı. Mühendis, kabloyu bir Apple cihazına takılı olduğunu düşünmesi için kandırmanın bir yolunu da buldu. Lightning bağlantı noktasının hem şarj hem de veri aktarımı için çalıştığı da belirtildi.

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DÜNYANIN İLK LİGHTNİNG GİRİŞLİ ANDROİD TELEFONU SATIŞA SUNULACAK MI?

Merak edilen soru da buydu. Dünyanın ilk USB-C ile çalışan iPhone'unu açık artırma usulüyle satışa sunan Pillonel, dünyanın ilk Lightning ile çalışan Android telefonunu satışa çıkaracak mıydı?

Bu sorunun yanıtı olumsuz. Çünkü mühendis, muhtemelen telefonu elinde tutacak ve mühendislik ve bilim projelerine odaklanacak.

GERÇEK Mİ YOKSA...

Bu projenin 1 nisan şakası olma ihtimali var. Ancak, Apple haberleri yayınlayan internet sitesi iMore'a göre Pillonel'in projesi gerçek ve ekstra eğlence için onu 1 Nisan'da paylaşmayı bekledi.

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