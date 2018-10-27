Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

ABD'nin California eyaletindeki dünyaca ünlü Yosemite Ulusal Parkı'nda korkunç bir facia yaşandı. Parktaki ünlü manzara noktalarından birinden düşen iki turist hayatını kaybetti. Taft Noktası adı verilen ve yaklaşık 900 metre yükseklikte bulunan bölümde fotoğraf çektirmek isteyen bir çift, 900 metre yükseklikten vadi tabanına düşerek hayatını kaybetti.

BU SENE YAŞANAN 10. ÖLÜM



Talihsiz çiftin ölümünün bu yıl parkta meydana gelen 10. ölüm olduğu belirtildi. Park yönetimi olayın araştırıldığuını açıkladı.

EVLİLİK TEKLİFİ FOTOĞRAFI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ



Hayatını kaybeden çiftin fotoğraf çektirmek istedikleri Taft Noktası, geçtiğimiz günlerde Matthew Dippel isimli bir fotoğrafçının rastgele çektiği bir evlilik teklifi fotoğrafının ardından gündeme gelmişti.

Dippel fotoğrafı çektiği Taft Noktası'nın teklifler ve evlilikler için en popüler bölgelerden biri olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haberturk.com

