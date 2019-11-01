Dünyanın selleri Antalya’da konuşulacak

Ev sahipliğini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı “Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı” 4 Kasım Pazartesi günü Antalya Belek’te başlıyor.

Antalya’da yapılacak Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı’na, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Hidrolojik Araştırma Merkezi (HRC), ABD Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID) ve Dünya Bankası temsilcilerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 65 ülke Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri temsilcileri katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, WMO’nun tanımına göre ’nisbi olarak kısa süreli (6 saatten az) ve yüksek pik debiye’ sahip olan ani taşkınların, yılda 5000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, önemli sosyal, ekonomik ve çevresel zararlara neden olan dünyanın en ölümcül doğal afetleri arasında olduğu ifade edildi. Dünyada meydana gelen taşkınlardan yüzde 85’ini oluşturan ani taşkınların aynı zamanda farklı taşkın tipleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip doğal afetler olduğu belirtilerek, "WMO tarafından ülke düzeyinde yapılan anketin son bulgularına göre; 139 ülkeden 105’i ani taşkınları dünyadaki en önemli iki doğal afet arasında saymaktadır. WMO’nun 2007 yılında düzenlediği XV. Kongresinde dünya genelinde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin (FFGS) kurulması kararı alındıktan sonra oluşturulan 12 Bölgeden iki tanesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde bulunuyor. Karadeniz ve Orta Doğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi ile Güneydoğu Avrupa Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi bu girişimin bir parçası olarak geliştirilmiş ve Türkiye her iki sistemin bölgesel merkezi seçilmiştir" denildi.