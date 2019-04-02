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Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.

Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum’da yapılan arazi incelemelerinde nesli tükenme tehlikesinde olan ve dünyanın uçabilen en ağır kuşlarından biri olan "toy kuşu" gözlemlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çorum İl Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde gerçekleştirilen arazi inceleme çalışmalarında dünyanın uçabilen en ağır (5,6-18 Kg) kuşlarından biri olan toy kuşu gözlemlendi. Toy Kuşu, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) listesine göre soyu tükenme tehlikesi büyük olan (VU) olan kuşlar listesinde yer alıyor. Tüm dünyada sayılarının sadece 44 bin ile 57 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. 2004 yılında Türkiye’de Toy popülasyonunun 764-bin 250 birey arasında olduğu tahmin ediliyorken (kılıç ve eken, 2004) 2016 yılında gerçekleştirilen envanter çalışmalarında 504 birey tespit edildi.
Bu zamana kadar habitat kaybı, tarım arazilerinin açılması ve avlanma gibi çeşitli nedenlerle sayıları azalan toy, bütün dünyada yok olma sınırına yaklaştı. Toyun, Türkiye’de koruma altında olup avlanması, arazide yumurta ve yavrularının toplanması yasak.

Toy kuşunun özelikleri
Toy; başı ve boynu gri, sırtı kızıl üstüne enine siyah çizgili, alt tarafı beyazdır. Üreme döneminde erkeğin beyaz bıyıkları ve kızıl göğüs kuşağı ortaya çıkar. Erkek bireyin beyaz bıyıkları her yıl uzar ve yaşlı bireylerin bıyık uzunluğu 20 cm’yi geçer. Uçuşta kanatlarının içi beyaz, kenarları ise siyah olan bir kuştur.

Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi

Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi

Dünyanın uçabilen en ağır kuşu Türkiye’de gözlemlendi

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