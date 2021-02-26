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Dur ihtarına uymayıp, araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçtılar ama başaramadılar

26.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Dur ihtarına uymayıp, araçtan uyuşturucu maddeleri atıp kaçtılar ama başaramadılar

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde şüphe üzerine "dur" ihtarı yapılan otomobildeki 2 kişi, kaçtıkları sırada araçtan atmaya çalıştıkları extacy hap, sentetik uyuşturucu ve kokain maddesiyle yakalandı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ferizli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde şüphe üzerine "dur" ihtarı yapılan otomobildeki 2 kişi, kaçtıkları sırada araçtan atmaya çalıştıkları extacy hap, sentetik uyuşturucu ve kokain maddesiyle yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ferizli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Ekipler, ilçedeki Hacı Uzun Caddesi’nde şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli araç ihtara uymayıp kaçmaya başlayınca polis harekete geçti. 2 şüpheli, araçla polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı ancak durum fark edildi. M.T ve Ö.G isimli 2 şüpheli, araçlarında 624 adet extacy hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain maddesiyle yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli sorguya alınmak üzere emniyete götürüldü.

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