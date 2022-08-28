HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Dur' ihtarına uymayıp bir eve girdi! Küçük çocuğa dehşeti yaşattı

'Dur' ihtarına uymayıp bir eve girdi! Küçük çocuğa dehşeti yaşattı

28.08.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymayıp bir eve girdi! Küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Adana'da bir kişi polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp bir eve saklandı. Bu sırada evin damındaki 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak polise zor anlar yaşatan adam, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

x1

KÜÇÜK ÇOCUĞU REHİN ALDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya (39) 'dur' ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı.

x3

Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın damına çıkıp, kapıyı kilitledi. Bu sırada Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, damda oturan 14 yaşındaki S.A.’yı rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

x2

GÖZALTINA ALINDI

Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakarak teslim oldu. Dama çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp S.A.’yı kurtardı. Kadir O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı!Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyorAdalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyor
Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında kararRezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar
Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Simitçide oturan kadına iğrenç taciz!

Simitçide oturan kadına iğrenç taciz!

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.