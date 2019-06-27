Durakta bekleyen 7 yaşındaki kıza çarpan sürücü kaçtı

Emrah KIZIL/BİSMİL(Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde durakta bekleyen Nergis Çakmak'a (7) çarparak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan Nergis, yolda geçen bir minibüsle hastaneye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçesindeki Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte durakta bekleyen Nergis Çakmak'a otomobil çarptı. Plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kazayı gören bir minibüs sürücüsü ağır yaralanan Nergis'i, Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Nergis durumu ağırlaşınca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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