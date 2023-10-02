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  4. Durdurulan aracın bagajında halıya sarılı bulundu! Piyasa değerinin 400 bin dolar olduğu değerlendiriliyor

Durdurulan aracın bagajında halıya sarılı bulundu! Piyasa değerinin 400 bin dolar olduğu değerlendiriliyor

02.10.2023 17:07 | Son Güncelleme:
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Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine bir otomobilin durdurulması sonucu yapılan aramada aracın bagajında halıya sarılı piyasa değeri 400 bin dolar olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Durdurulan aracın bagajında halıya sarılı bulundu! Piyasa değerinin 400 bin dolar olduğu değerlendiriliyor

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir otomobilde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

ARACIN BAGAJINDA HALIYA SARILI BEBEK LAHDİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada aracın bagajında halıya sarılı piyasa değeri 400 bin dolar olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi.

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Ekipler tarafından muhafaza altına alınan lahit mezarın Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta lahit

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