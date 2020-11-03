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Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:53 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan aracın bagajında uyuşturucu madde ele geçirildi.Ergene ilçesi girişinde yapılan rutin uygulama sırasında, uygulama noktasına gelen bir aracı durduran ve aracın sürücüsü B.Ö.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan aracın bagajında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ergene ilçesi girişinde yapılan rutin uygulama sırasında, uygulama noktasına gelen bir aracı durduran ve aracın sürücüsü B.Ö. ile araçta bulunan A.K. ve H.K. adlı kişilerin GBT sorgulamalarını yapan polis, şüphelilerin aranan şahıslardan olmadığını ancak şüpheli tavırlar sergilemeleri ve aracın bagajından koku gelmesi üzerine Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin önleme araması kararına istinaden araçta kontrollerde bulundu. Yapılan kontrollerde aracın bagajında siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 830 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri A.K. adlı şüpheliye de uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem yaptı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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