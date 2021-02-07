“Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı”nda kullanılan Vuran’ın detayları paylaşıldı

Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştiren “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı”nda kullanılan zırhlı personel taşıyıcı Vuran, mayına karşı kısmi koruma ve uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine yeni giren Vuran, mayına karşı kısmi koruma özelliğine sahip taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı kategorisinde bulunuyor. Araç, birliklerin icra edeceği klasik askeri harekâtın yanı sıra teröristle mücadele ve barışı destekleme harekâtlarında operasyonel faaliyetlerde kullanılabiliyor. Tatbikatlarda kullanılan Vuran, mayına, balistik tehditlere ve zırh delici mühimmata karşı koruma sağlıyor. Araç üzerinde bulunan ASELSAN imali SARP silah sistemi ise gece ve kötü hava şartlarında dahi hedef tespit, teşhis, takip imkanı veren, bilgisayar denetimli atış kontrol fonksiyonlarına sahip, nişan ve atış hattı stabilize edilmiş bir silah sistemini de barındırıyor. Ayrıca araç, SARP sistemi üzerine monte edilebilen makinalı tüfek ve otomatik bombaatar silahları ile hareket halindeki hedefleri izleyebilme ve bu hedeflere hareket halinde etkili atış yapabilme imkânına da sahip.

