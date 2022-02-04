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Durmak bilmiyorlar! Şiddet gören 14 göçmen Türkiye’ye itildi... Döv, çal, soğukta bırak

04.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan tarafından şiddet uygulandıktan sonra Türkiye’ye gönderilen 19 göçmenin hayatını kaybetmesinden sonra Türk Askeri birlikleri ve jandarma ekipleri bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. Dün İpsala ilçesinde Yunan zulmünden kurtarılan 35 kişilik göçmen kafilesinden sonra bugünde Meriç Nehri kıyısında 2’si yaralı vaziyette olmak üzere, Yunan zulmüne maruz kalmış 14 göçmen daha bulundu.

Durmak bilmiyorlar! Şiddet gören 14 göçmen Türkiye’ye itildi... Döv, çal, soğukta bırak

Yunan zulmü bitmek bilmiyor. Şiddet gören 14 göçmen Türkiye sınırına itilirken, göçmenlerden yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Diğer 12 kişiye ise giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Bulunan göçmenler, “Yunan sınırlarında yakalandık. 2 gün kamplarında aç bırakıldık. Her türlü işkence yaptılar. Kadın erkek fark etmeden işkence yapıyorlar.

''SOYDULAR BİZİ''

Elbiselerimiz, telefonlarımız, paralarımız her şeyimi aldılar. Soydular bizi. Bizi geri Türkiye tarafına attılar. Türkiye tarafına geçtiğimizde Türk askeri bize ayakkabı, mont verdi” dediler. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç Merkezine götürülecek.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a göçmen tepkisiMilli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a göçmen tepkisi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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