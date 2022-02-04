Durmak bilmiyorlar! Şiddet gören 14 göçmen Türkiye’ye itildi... Döv, çal, soğukta bırak

Yunan zulmü bitmek bilmiyor. Şiddet gören 14 göçmen Türkiye sınırına itilirken, göçmenlerden yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Diğer 12 kişiye ise giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Bulunan göçmenler, “Yunan sınırlarında yakalandık. 2 gün kamplarında aç bırakıldık. Her türlü işkence yaptılar. Kadın erkek fark etmeden işkence yapıyorlar.

''SOYDULAR BİZİ''

Elbiselerimiz, telefonlarımız, paralarımız her şeyimi aldılar. Soydular bizi. Bizi geri Türkiye tarafına attılar. Türkiye tarafına geçtiğimizde Türk askeri bize ayakkabı, mont verdi” dediler. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç Merkezine götürülecek.

(İHA)

